Oficialismo reiteró su disconformidad con la propuesta y valoró palabras de Boric

Representantes del oficialismo reiteraron sus discrepancias con la propuesta de Carta Magna elaborada por el Consejo Constitucional que este martes fue entregada al Presidente Gabriel Boric, quien convocó oficialmente al plebiscito del 17 de diciembre.



En la instancia, el Jefe de Estado aseguró que si se impone el “A favor” “como Gobierno cumpliremos íntegramente con la correcta implementación e instalación” de la nueva Constitución. De ocurrir lo contrario, dijo que “nuestro Gobierno se dedicará sin pausa y con mucha energía a seguir trabajando y gobernando”.



El exvicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle, sostuvo que “esta Constitución no se encarga de fortalecer el Estado para asumir, por ejemplo, las tareas propias de un Estado social y democrático de derecho”.



En esa línea, afirmó que votará “En contra” pues no está de acuerdo con “el proyecto económico, cultural, político y social que está contenido en estas normas constitucionales que se someten a la aprobación de la ciudadanía el 17 de diciembre”.



“Tienen la pretensión de limitar al Estado en sus capacidades fiscales (…) tienen el propósito de segmentar a la sociedad chilena sobre la base de privatizar el currículum escolar, es decir, contribuir menos a la cohesión simbólica y cultural en el país”, indicó el exrector de la Universidad de Valparaíso.



Consultado por un tercer proceso constitucional si es que se impone el “En contra”, indicó que sería mejor que las autoridades electas democráticamente sean capaces de “acordar las reformas más urgentes y necesarias para que tengamos un sistema político más estable”.



Por su parte, el exconsejero Alejandro Köhler (Ind.-PS), señaló que “el Presidente Gabriel Boric habló como el Presidente de todos los chilenos y chilenas, en un acto solemne del Estado, no esperábamos otra cosa de él. Lo que está claro es que este texto ya queda en manos de la voluntad democrática de chilenos y chilenas”.



“Yo soy partidario de que se cierre definitivamente, no hay espacio para un tercer momento constitucional (…) independiente del resultado, Chile, sus representantes en el Parlamento y Gobierno, debemos unirnos para responder a las demandas”, agregó.



La exconsejera María Pardo (CS) valoró los dichos del Mandatario y aseveró que “es importante darle ciertas seguridades a la ciudadanía y en ese sentido, me parece que el Presidente cumplió con su rol hoy de jefe de Estado y de Gobierno”.



“Yo creo que la ciudadanía no quiere un nuevo proceso, para mí eso es lo más importante, me parece que no hay ánimo ciudadano para un tercer proceso. No me parece una buena idea seguir empujando por un tercer proceso, lo que no quiere decir que sigamos impulsando las transformaciones y cambios en otros niveles”, puntualizó.



En tanto, la exconsejera Karen Araya (PC) mencionó que “me parecen correctas las palabras del Presidente Gabriel Boric, él sitúa el momento histórico que estamos viviendo y que sea el pueblo de Chile que defina el futuro del texto”.



“En este Gobierno es imposible levantar un nuevo proceso constitucional, es difícil que eso ocurra, porque hay elecciones alcaldicias, presidenciales y parlamentarias (…) de todas formas yo no descarto que haya un siguiente proceso constitucional, debe ser el pueblo de Chile quien defina eso”, acotó.