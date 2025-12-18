Home Nacional "operación apocalipsis: autoridades confirman entrega del último g..."

Operación Apocalipsis: Autoridades confirman entrega del último gendarme prófugo

Según informa Radio Biobío, Luis Bravo Pigatti se presentó voluntariamente ante el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, cumpliendo así con la totalidad de las 42 órdenes de detención emitidas por la PDI y la Fiscalía Occidente.

Patricia Schüller Gamboa
Operación Apocalipsis: Autoridades confirman entrega del último gendarme prófugo

La Operación Apocalipsis, que desbarató una amplia red de corrupción carcelaria, cerró un capítulo clave con la entrega de Luis Bravo Pigatti, el último gendarme que permanecía prófugo.

Según informa Radio Biobío, el funcionario se presentó voluntariamente ante el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, cumpliendo así con la totalidad de las 42 órdenes de detención emitidas por la PDI y la Fiscalía Occidente.

Con su captura, el número de gendarmes involucrados asciende a 46, al considerar también a los cuatro funcionarios detenidos en flagrancia en Santiago 1 por otros delitos, quienes están bajo investigación por su eventual conexión con la red.

La trayectoria de Bravo Pigatti ya había estado marcada por un episodio de alto impacto en febrero de 2022. En medio de un intento de fuga desde el Hospital Barros Luco, el reo Juan Matías Navarro le arrebató su arma de servicio y le disparó en la pierna izquierda. El hecho derivó en una condena de diez años de cárcel contra Navarro por homicidio frustrado.

En el presente caso, fuentes de la investigación señalan que Pigatti habría tenido un rol relevante dentro de Santiago 1, debido a su contacto directo con la población penal, lo que lo situaba en la cadena logística de pagos y sobornos.

La entrega de Bravo Pigatti se suma a la de Juan Gutiérrez Acuña, otro gendarme que se presentó esta semana, pese a que se suponía que no seguiría la misma decisión. Según reveló el citado medio, ambos casos confirman el cierre de la etapa de detenciones en una causa que expone la profundidad de la corrupción al interior de Gendarmería.

Source Texto: Aton/Foto: Aton (Referencial)
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
5
