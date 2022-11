Oposición criticó ausencia del Día del Carabinero en calendario escolar

Desde la oposición dieron a conocer su molestia tras el envío de las orientaciones sobre el calendario escolar 2023 por parte de la División General de Educación del Ministerio de Educación (Mineduc) a las distintas seremis.



Las críticas apuntan principalmente a la ausencia de la conmemoración del Día del Carabinero, que se celebra cada 27 de abril. También cuestionaron que no esté el Día la Fuerza Aérea, del 21 de marzo, entre otros cambios, mientras que aparecen fechas como los días de la Visibilidad Transgénero y de la Salud Sexual.



“Ministro de Educación debe dar una explicación: retiran día del Carabinero del calendario escolar. Y agregan varios al gusto de la coalición de gobierno. ¡No aprendieron nada del 4S (4 de septiembre), el país no es de ustedes! ¡Se gobierna para todos, no para su lote! Tremendo ejemplo de sectarismo”, lamentó el expresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes.



En tanto, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) indicó que en su partido “siempre vamos a estar disponibles a que hayan modificaciones en las celebraciones, como por ejemplo que se incorpore un mes para conmemorar la Democracia y la Memoria, pero también nos preocupa que mientras tenemos un discurso de reforzar y apoyar las instituciones -particularmente la institución de Carabineros que hoy día cuenta con un 73% de aprobación- el ministerio de Educación, sin una razón justificada y presumimos desde una perspectiva más bien ideológica, lo excluye de las fechas a conmemorar”.



Mientras que su par Hotuiti Teao anunció que “no solo elevaremos un oficio fiscalizador en la materia, sino que además hacemos un llamado al presidente Gabriel Boric, al ministro de Educación, y a las autoridades de Gobierno en general, a ser consecuentes con lo que tanto hablan en sus discursos para la prensa”.



También apuntó contra el Mandatario el diputado Mauricio Ojeda (Indep-Republicano): “En los puntos de prensa se llena la boca argumentando que Carabineros de Chile cuenta con todo su apoyo y respaldo, pero en la práctica eso no es así”.



Por su parte, el legislador Felipe Donoso (UDI) añadió que de acuerdo al documento, “en septiembre sólo celebraríamos el 18 de septiembre y no deberíamos olvidar de las Glorias del Ejército, así como del Día del Patrimonio Cultural de Chile”.



“Los niños no pueden ser objeto de las ideologías de este Gobierno, los niños tienen que ser beneficiados por la formación, los elementos para poder enfrentar la vida y no buscar olvidar en ellos nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra forma de generar la patria, esa patria que ha hecho grande a todos los chilenos”, subrayó.



Donoso anunció que “intermediaré ante las autoridades para que el Decreto N° 282 no se implemente este Gobierno, nuestro niños no lo merecen”.



En respuesta, la Subsecretaria de Educación informó que se trata de “orientaciones generales y no al Calendario Escolar de cada región, cuya elaboración es responsabilidad exclusiva de las Seremis, las que deben informarlo tanto a las comunidades como al Mineduc cuando lo elaboren”.



Además, la entidad de Gobierno aclaró que “no se ha retirado el Día del Carabinero, pues en las orientaciones enviadas en 2021, durante la administración anterior, tampoco estaba señalado”.