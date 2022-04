Padre denunció que su hijo de 12 años fue víctima de secuestro en San Bernardo

Un hombre denunció en las últimas horas que su hijo de 12 años fue víctima de un secuestro durante la tarde del domingo en la comuna de San Bernardo. Asegura que el captor retuvo al menor por más de una hora antes de volver a verlo.



Víctor Soto relató al diario “El Amanecer de Lo Herrera” que el hecho se produjo a eso de las 16:30 horas en el condominio Los Álamos, en el sector de Valle Los Cóndores, cuando el niño se dirigía a un punto de reciclaje a dejar una botella.



“Mi hijo contó que era un sujeto alto, con barba y que usaba un pañuelo (…) me dijo que lo pescó del cuello, le tapó la cara con la otra mano y le dijo que si gritaba lo mataría”, relató el padre al ya citado medio.



Cuando el hombre y el resto de la familia notaron que el menor no retornaba, y que no se encontraba en las cercanías del domicilio, emprendieron una búsqueda liderada por sus parientes, efectivos de Carabineros y personal de Seguridad Ciudadana.



Eventualmente, según su relato, Soto ingresó al condominio “La Pradera”, llamando a su hijo a gritos, cuando el pequeño salió desde unos matorrales, expresándole a su padre que el sujeto que lo sustrajo lo quería matar.



“El tipo se llevó a mi hijo por Las Pircas, luego tomó El Manantial para saltar la reja e ingresar al fundo (donde fue encontrado el niño). Él hirió a este tipo en un brazo con una cosa metálica”, contó el progenitor, quien finalmente no pudo dar con el paradero del hombre que secuestró a su hijo.



El hecho fue denunciado a Carabineros bajo la figura de secuestro. “Lo que le pasó a mi hijo es una alerta para muchos papás, porque acá hay vecinas que salen a tomar locomoción al paradero y muchos escolares que caminan libremente por acá”, comentó Soto.