Paiva afirmó que “se tomaron medidas” para intentar prevenir el hackeo al Estado Mayor Conjunto

El general Guillermo Paiva renunció este jueves al mando del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de la Defensa Nacional, luego de que un grupo hacker filtrase una carpeta de 350 gigabytes con todo tipo de comunicación y documentos del organismo.



Paiva relató a La Segunda cómo fue notificado sobre su salida.



“Me llamaron de la Comandancia en Jefe, y estando con licencia, con parte de mis intestinos fuera de mi cuerpo, concurrí y por iniciativa mía presenté la renuncia. Mi renuncia fue producto de mi responsabilidad de mando”, indicó.



El general explicó que hubo acciones para intentar evitar el hackeo: “Se tomaron medidas, se buscó financiamiento y se obtuvo para aplicar dichas medidas de resguardo”.



Respecto a por qué ocurrió la situación, se sinceró: “No tengo mayores antecedentes, porque no tengo la expertise técnica, pero se produjo una falla en los sistemas de seguridad que permitieron el acceso a los hackers”.



“Me voy completamente tranquilo, con la frente muy en alto y me voy con el cariño de la gente que supo en algún momento valorar mi trabajo, y que hasta el día de hoy me escribe y me llama dando muestras de afecto y de apoyo. Eso es lo más importante”, añadió, valorando que “siempre he tenido el apoyo de mis subalternos, para mí eso es suficiente”



Como nuevo jefe del EMCO fue designado el vicealmirante José Luis Fernández. En tanto, la investigación de la filtración quedará en manos del general de Brigada Mario Grez Casanueva, comandante de la Brigada de Inteligencia del Ejército.