Pancho Melo “regañó” en vivo a reconocido actor: lo dejó “en evidencia” e hizo “honesta” confesión

Pancho Melo protagonizó un divertido momento en vivo al lanzar una serie de bromas contra un reconocido actor invitado a su programa digital, luego de que uno de los asientos del estudio permaneciera vacío por varios minutos debido a su retraso.

Durante la emisión del martes de Pancho al cuadrado, espacio que conduce junto a Daniela Lhorente, el actor dio la bienvenida a la audiencia y comentó que el invitado “se caracteriza por llegar tarde, y hoy no fue la excepción”.

“Él cree que el mundo gira en torno a él”, lanzó entre risas sobre su colega, con quien compartió elenco en la teleserie Los Casablanca. Luego añadió con humor: “Así que los invito a hacerle bullying”.

Poco después reveló la identidad del invitado. “Es Max Salgado”, señaló sobre el actor de 32 años. Además, destacó el vínculo que ambos conductores mantienen con él por haber interpretado a sus padres en distintas producciones.

Melo continuó bromeando con la impuntualidad de Salgado, asegurando que “Tiene alma de niño y se levanta tarde, y siempre llega tarde, y llega atrasado… ¡No! Te pasaste para llegar atrasado”. También recordó que le había pedido llegar antes de las 10 de la mañana, pero el actor apareció cerca de veinte minutos después.

Daniela Lhorente intentó bajar el tono de las bromas y comentó: “Pero bueno, hay que perdonarlo, si uno lo quiere igual”.

La llegada de Max Salgado

Minutos más tarde, Max Salgado finalmente ingresó al estudio y el tema principal de conversación fue, precisamente, su atraso. Antes de recibirlo, Melo ya había advertido que pensaba llamarle la atención, mientras Lhorente especulaba con que quizás había tenido algún inconveniente.

Sin embargo, Pancho Melo respondió entre risas: “Le pasó que salió tarde, no le pasó nada”, agregando que “soy un poquito histérico en eso”.

Cuando el actor tomó asiento, comenzó un intercambio marcado por el humor. Salgado justificó su demora diciendo: “Me quedé dormido”.

Melo replicó: “No la vamos a traer para acá (a la maquilladora)… espérate un rato… Estábamos hablando de la impuntualidad y por qué los impuntuales se excusan criticando a los puntuales, ¿tú haces eso?”.

Salgado respondió: “¿Criticar a la gente puntual? ¡No! Pero yo no entiendo las cosas que parten tan a la hora”, provocando una mirada de incredulidad por parte de Melo hacia la cámara.

El actor también reconoció su comportamiento. “La verdad es que no. Ya que quedó totalmente en evidencia: soy un hueón profundamente impuntual, y no es algo de lo que esté orgulloso; pero tampoco es algo que esté tratando de cambiar, evidentemente”, afirmó, desatando las risas en el estudio.

Tras escucharlo, Daniela Lhorente comentó: “Qué honesto, eso es lo que más me gusta de ti: tu honestidad”.

Para cerrar el momento, Pancho Melo remató con una última broma: “Qué bonito cómo le encuentra el lado positivo a la pelotudez”.