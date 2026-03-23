Partido Nacional Libertario anuncia Acusación Constitucional contra Ximena Aguilera

El Partido Nacional Libertario (PNL) anunció que presentará una Acusación Constitucional contra Ximena Aguilera, tras conocerse que un asesor de esta llamó al Hospital del Salvador para apurar, supuestamente, una operación a la madre de la exsecretaria de Estado.



El diputado Hans Marowski informó que “nosotros ya hemos evaluado la situación de la exministra Aguilera y hemos decidido como bancada acusarla constitucionalmente, ya tenemos avanzando un texto y ya deberíamos tener las firmas que se necesitan”.



El parlamentario agregó que la acción se fundamenta en la falta de probidad y en la obligación de denunciar las irregularidades cometidas por su equipo cercano.



Según dijo, la acusación busca responsabilizarla “por abusar de su puesto, por probidad y por la obligación, si es que ella no supo lo que estaba pasando, de denunciar a su asesor por haber violado sus deberes constitucionales y haber dado prioridad a su madre por sobre gente que estaba antes de la lista de espera y que necesitaba atención médica”.



Tras el anuncio, el presidente del PNL, diputado Johannes Kaiser, declaró que “no olviden que se murió una persona, nosotros también estamos atentos a que la Fiscalía haga su trabajo. Aquí murió una persona en razón de que se levantó un teléfono y se saltó una lista de espera, esto no es menor”.