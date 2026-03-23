Home Nacional "partido nacional libertario anuncia acusación constitucional cont..."

Partido Nacional Libertario anuncia Acusación Constitucional contra Ximena Aguilera

El diputado Hans Marowski informó que “nosotros ya hemos evaluado la situación de la exministra Aguilera y hemos decidido como bancada acusarla constitucionalmente, ya tenemos avanzando un texto y ya deberíamos tener las firmas que se necesitan”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Partido Nacional Libertario anuncia Acusación Constitucional contra Ximena Aguilera

El Partido Nacional Libertario (PNL) anunció que presentará una Acusación Constitucional contra Ximena Aguilera, tras conocerse que un asesor de esta llamó al Hospital del Salvador para apurar, supuestamente, una operación a la madre de la exsecretaria de Estado.

El diputado Hans Marowski informó que “nosotros ya hemos evaluado la situación de la exministra Aguilera y hemos decidido como bancada acusarla constitucionalmente, ya tenemos avanzando un texto y ya deberíamos tener las firmas que se necesitan”.

El parlamentario agregó que la acción se fundamenta en la falta de probidad y en la obligación de denunciar las irregularidades cometidas por su equipo cercano.

Según dijo, la acusación busca responsabilizarla “por abusar de su puesto, por probidad y por la obligación, si es que ella no supo lo que estaba pasando, de denunciar a su asesor por haber violado sus deberes constitucionales y haber dado prioridad a su madre por sobre gente que estaba antes de la lista de espera y que necesitaba atención médica”.

Tras el anuncio, el presidente del PNL, diputado Johannes Kaiser, declaró que “no olviden que se murió una persona, nosotros también estamos atentos a que la Fiscalía haga su trabajo. Aquí murió una persona en razón de que se levantó un teléfono y se saltó una lista de espera, esto no es menor”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Lugares turísticos en Chile: Doñihue y su cocina campe...

Este pueblo de la Región de O’Higgins combina gastronomía rural, vinos locales y un patrimonio cultural que lo convierte en un destino único en el valle central.

Leer mas
Nacional
Alcalde Desbordes renuncia a Renovación Nacional tras ...

La renuncia se produce a seis días de que se realicen las elecciones internas. Esta renuncia se concreta pese a que el alcalde se había inscrito en la lista única que busca dirigir el partido y que es liderada por la senadora y actual secretaria general, Andrea Balladares.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: Toconao y su cocina norti...

Los huertos de Toconao producen peras, manzanas, membrillos y uvas. Estas frutas sorprenden por crecer en un entorno árido y se transforman en jugos, dulces y preparaciones típicas. Gracias a ellas, el pueblo se ha convertido en un referente gastronómico dentro de los lugares turísticos en Chile.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/