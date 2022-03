Partido Republicano dijo que conglomerado será una férrea oposición al nuevo Gobierno como lo ha sido Ucrania

El futuro senador y presidente del Partido Republicano, Rojo Edwards, ante el futuro Gobierno de Gabriel Boric, sostuvo que será una oposición firme y decidida, incluso dispuesta a dar una guerra inspirándose en el caso ucraniano, afirmó.

El futuro parlamentario advirtió que si el Presidente Boric no da muestras de liderazgo y opta por no vincularse con la discusión, entonces darán una lucha frontal contra su Gobierno. “Nosotros no vamos a ser una derecha sumisa, una derecha que lo entregue todo. Nosotros vamos a defender nuestros principios”, señaló el republicano.

Edwards dijo inspirarse en el espíritu de resistencia del pueblo ucraniano. “Metafóricamente hablando”, aclaró, “cuando veo al pueblo ucraniano defendiendo la libertad, defendiendo a su patria, su democracia”, la postura del Partido Republicano y de la derecha no puede ser otra: “Nosotros los republicanos la vamos a defender (la democracia)”, agregó en entrevista con Radio Cooperativa. “Vamos a pelear por nuestro Chile”, agregó.

Rojo apuntó sus dardos contra la Convención, la que, a su juicio, “le ha declarado la guerra al sentido común”, ya que ha instalado privilegios a través de normas que consagran el pluralismo jurídico, “privilegios que para algunos de nosotros son muy difíciles de tragar”, añadió.

“Nosotros creemos en la igualdad ante la ley”, principio que colisionaría con “los sistemas de justicia diferenciados para personas que se autodefinen de manera distinta, que van a tener derechos distintos, jueces distintos y penas distintas si, por ejemplo, cometen un delito”, enfatizó Edwards.

Junto con llamar a la prudencia al futuro Presidente Boric, el timonel republicano recordó que “los republicanos le ganamos la elección en primera vuelta al Frente Amplio” y que en segunda vuelta la derecha obtuvo un 44% de apoyo.

Un grupo al que la Convención definitivamente no escucha, según el futuro senador, como no atendió las iniciativas populares de norma que emanaron de ciudadanos que adscriben a ese sector.

“Se hicieron 2 millones 800 mil firmas”, recordó Edwards, quien destacó la iniciativa popular de norma “Con mi plata no”, orientada a impedir la expropiación de los fondos previsionales. “Sacó 65 mil firmas y la convención no la está considerando”, señaló, al tiempo que enumeró otras más “con decenas de miles de personas que las apoyaron, pero que la Convención, como no es plural -porque representa a un sector especifico que piensa que esta no es una casa de todos, que quiere sacarnos de esta casa, que quiere tirarnos para afuera, simplemente no han sido capaces, después de todo el show que hicieron de que iba a tener participación ciudadana, no las están considerando”, concluyó.