Partido Republicano rechazó realizar un minuto de silencio por las víctimas del estallido en la Cámara

Un minuto de silencio por las víctimas del estallido social que fue solicitado a nivel de comités parlamentarios no se pudo realizar en la Cámara de Diputados debido a que se necesita una unanimidad para aprobarse y la bancada del Partido Republicano rechazó la petición.



El diputado Johannes Kaiser explicó que no estuvieron de acuerdo porque el minuto de silencio “no era para todas las víctimas del estallido social, no era para los carabineros lesionados y para los dueños de locales comerciales afectados”.



“No teníamos la impresión de que efectivamente se iba a hacer un minuto de silencio por todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos del 18 de octubre”, afirmó.



Aseguró que “no se iba a hacer un minuto de silencio por aquellos que perdieron sus negocios, no se iba a hacer un minuto de silencio por los más de 4 mil carabineros heridos, no se iba a hacer un minuto de silencio por las personas que fueron privadas de su paz en Plaza Baquedano”.



Agregó que “no se iba a hacer un minuto de silencio por todos los chilenos que sufrieron las consecuencias del octubrismo violentista, sino que se iba a hacer un minuto de silencio por personas -algunas de las cuales son perfectamente inocentes y sufrieron daños- pero también por aquellos que eran culpables y sufrieron daños durante lo que era la necesaria y justa represión del violentista”.



Al respecto, el diputado Luis Cuello Peña (PC) preguntó: “¿Entiendo que se había pedido un minuto de silencio por las víctimas del estallido social y la represión del gobierno de Piñera? Eso, según reglamento, no requiere la unanimidad, entonces quiero que se aclare por qué no se otorgó el minuto de silencio”.



El diputado y presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto (PPD), realizó una reflexión e hizo un llamado al Congreso a que se haga cargo de los problemas de la ciudadanía y comprendan que un escenario como el ocurrido el 18 de octubre también se dio en el marco de una serie de insatisfacciones sociales que siguen latentes en la sociedad.