Patricia Bullrich confirma extradición de Galvarino Apablaza a Chile

Según consignó 24Horas, la actual senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exministra de Seguridad Nacional de Argentina enfatizó que el país trasandino “no puede ser una tierra que refugie a asesinos que mataron en sus países”.

Patricia Schüller Gamboa
La actual senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, confirmó este miércoles la extradición a Chile de Galvarino Apablaza, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán.

Según consignó 24Horas, enfatizó que el país trasandino no puede ser una tierra que refugie a asesinos que mataron en sus países”.

De acuerdo a lo señalado por la parlamentaria a una consulta de Clarín, quien fue considerada una de las figuras claves en el gobierno de Javier Milei, recordó cómo dicho país le quitó el estatus de refugiado político tanto a Apablaza como a Leonardo Bertulazzi, italiano vinculado a múltiples asesinatos, siendo el más icónico el del exprimer ministro Aldo Moro, en 1978.

“Hace un año y medio, siendo yo ministra de Seguridad Nacional, le sacamos a todos aquellos que eran pedidos requeridos por homicidios y asesinatos en sus países, incluyendo a Apablaza, quien está acusado de homicidios en Chile de un dirigente de la UDI”, manifestó.

Bullrich subrayó que “Argentina no puede ser una tierra que refugie a asesinos que mataron en sus países”.

Este proceso, prosiguió la otrora mano derecha de Milei, “luego tuvo una instancia judicial más, pero este gobierno quiere que Apablaza y Bertulazzi sean extraditados como corresponde”.

“Mataron en sus países, tienen que cumplir la pena en sus países”, finalizó.

Tanto Chile como Argentina están a la espera de la fecha en que el exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez sea trasladado al país.

El ahora exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que el tema “está coordinado con Argentina”, esperando “la notificación formal” por parte del país vecino.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
9
