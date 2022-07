PC se abrió a apoyar reforma que rebaja quórum a 4/7

La Sala del Senado acordó fijar para este miércoles la votación del proyecto reducir de a 4/7 el quórum necesario para reformar la Constitución vigente.



La iniciativa fue ingresada por los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, de la Democracia Cristiana, y cuenta con el respaldo de Chile Vamos. Según indican sus defensores, el objetivo de la es asegurar que el proceso constituyente continúe en caso de que triunfo el Rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.



En ese contexto, el oficialismo presentó una serie de reparos a la propuesta, apuntando a que afectaría a la opción del Apruebo a la Carta Magna emanada de la Convención Constitucional. Incluso fue criticada por el Presidente Gabriel Boric, quien afirmó que “se demoraron un poco, la Constitución lleva más de 30 años, entonces que no vengan a plantear ahora dos semanas antes del Plebiscito”.



Sin embargo, hoy parece haber mayor consenso en torno a la iniciativa. El senador Daniel Núñez, del Partido Comunista, anunció en El Mercurio que Apruebo Dignidad “resolvió” su postura en torno al proyecto propuesto por los DC.



“Puestos en la disyuntiva de tener que votar una rebaja a los 2/3, por supuesto que estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, lo que a nosotros nos molesta y es eso lo que compartimos con el senador (Juan Ignacio) Latorre y con la bancada de senadores de Apruebo Dignidad, es por qué se presenta hoy día este proyecto, con tanta ansiedad, y por qué la derecha, que se ha negado a estos cambios en los últimos 30 años, hoy día quiere en forma muy oportuna votarlo con tanta rapidez”, consignó Núñez.



De todas formas, el parlamentario advirtió que la oposición “tiene el diagnóstico de que rebajar los quórum constitucionales fortalecería la opción de rechazar y reformar, cosa que, la verdad, nosotros francamente no les creemos, porque aún triunfando el Rechazo y teniendo quórum más bajos, la derecha no tiene voluntad de hacer reformas profundas a la actual Constitución”.



En esa línea, criticó que “el rol que han jugado los senadores Walker y Rincón en ese sentido es realmente lamentable, porque ellos se han transformado en pilares de la estrategia de la derecha que va por el Rechazo y han dejado absolutamente de lado su pertenencia a la centroizquierda. Yo creo que estos senadores quemaron las naves, como se dice, y hoy se han puesto al otro lado de la ribera y claramente ya son actores del proyecto político de la derecha”.



“Ya no tienen nada que ver con los valores, los principios ni los proyectos democratizadores de la centroizquierda”, complementó.