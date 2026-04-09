PDI indaga amenazas de tiroteo en cinco colegios de Iquique: suspendieron clases para este jueves

La Fiscalía Regional de Tarapacá, junto a la PDI, investiga al menos cinco amenazas de tiroteo en colegios de Iquique. Los hechos han generado preocupación en la comunidad educativa.

La persecutora Virginia Aravena informó que el Ministerio Público recibió múltiples denuncias durante la jornada del miércoles. Según detalló, “Indicaban que en el sector de los baños habían amenazas de tiroteo”.

Los amedrentamientos se registraron en varios establecimientos educacionales de la ciudad. Entre ellos se encuentran los colegios Humberstone, Samca Arumanti, Bajo Molle, Mahatma Ghandi y Young Scholl.

A raíz de la situación, los recintos afectados suspendieron sus clases durante el miércoles. Algunos establecimientos extendieron la medida también para la jornada siguiente.

El Ministerio Público ordenó diligencias a la Brigada de Investigación Criminalística de la PDI. El objetivo es verificar la veracidad de las amenazas y dar con los posibles responsables.

El primer caso se detectó en el Colegio Humberstone. Durante la tarde del martes, se denunciaron rayados en los baños que advertían un ataque armado para el miércoles 8 de abril.

Avance de la investigación y reacciones

El mensaje encontrado en el establecimiento contenía una advertencia directa. “Los vamos a matar”, señalaba la amenaza escrita.

El subprefecto Cristian Mellado, jefe de la Bicrim, acudió al lugar para iniciar las diligencias. “Se realizaron diligencias para dar con la ubicación del imputado. De igual manera, se recepcionaron otras cuatro denuncias más derivadas del Ministerio Público, las que afectan a distintos colegios. La brigada está realizando diversos tipos de peritajes para dar con la identidad de los autores de los hechos”, consignó La Estrella de Iquique.

Las autoridades educacionales manifestaron su preocupación por estos hechos. El seremi de Educación en Tarapacá, Leonardo Gálvez, señaló que “Hoy el derecho a la educación se está viendo amenazado por la inseguridad, hechos violentos e incluso por delitos que no pueden tener cabida en el ámbito escolar”.

Cabe recordar que un caso similar se registró recientemente en uno de los establecimientos involucrados. La semana pasada, un alumno del colegio Samca Arumanti fue detenido y formalizado por amenazas, quedando con medidas cautelares de libertad vigilada y prohibición de acercarse al recinto.