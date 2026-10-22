Pérdidas en el Fondo E: Ministro Rau llama a los adultos mayores que estén próximos a jubilarse no tomar decisiones apresuradas

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, llamó a los adultos mayores que estén próximos a jubilarse a no tomar decisiones apresuradas. Esto a causa de la crisis generada por las pérdidas del Fondo E.

Durante una vocería en La Moneda, Rau recomendó esperar los resultados de la investigación sobre las operaciones que afectaron los ahorros previsionales, consignó 24Horas.

“Como Gobierno, estamos ocupados en esta materia. Los ahorros previsionales de los chilenos sabemos que son muy importantes. Nosotros pedimos no tomar decisiones apresuradas, en la medida en que se pueda postergar por unos meses. Necesitamos conocer esta investigación, si van a haber sanciones, restitución patrimonial o no. En la medida que uno pueda no tomar la decisión en estos meses actuales, la prudencia es buena consejera”, indicó Rau.

Como parte de las acciones del Gobierno, Rau informó que oficiaron a la Superintendencia de Pensiones para solicitar antecedentes sobre lo ocurrido. Además, indicó que las administradoras están reduciendo su exposición a los llamados swaps, instrumentos financieros utilizados en una estrategia que apostaba a una caída de las tasas de interés en Estados Unidos.

Pese al llamado a esperar, el titular del Trabajo reconoció que hay personas que no tienen la posibilidad de aplazar su retiro. Para ellas, la recomendación es informarse adecuadamente antes de tomar una decisión.

“Si es que las personas no pueden esperar, que se informen bien”, advirtió, consignó el medio citado.

En ese sentido, Rau recordó que existen distintas modalidades de pensión, como el retiro programado y la renta vitalicia, cuyas características y efectos pueden variar frente a las fluctuaciones de los fondos previsionales.

Según el reporte mensual de septiembre de la Superintendencia de Pensiones, hasta ahora el Fondo E acumula una caída de 10,39% en el año.