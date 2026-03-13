Perla Ilich responde a concejala que llamó “plaga” a los gitanos: “Una falta de respeto enorme”

Perla Ilich manifestó su molestia en redes sociales y respondió a la concejala de Chillán, Catalina Sandoval (Republicanos), quien causó polémica por sus dichos contra la comunidad gitana.

Sus declaraciones fueron emitidas durante un Concejo Municipal. Todo esto, luego de que la concejala Brígida Hernández (PS) acusara que un grupo de gitanos reventaron un grifo e hicieron un funeral masivo en un terreno abandonado.

En ese marco, Sandoval comentó que “el tema de los gitanos son una… me van a retar, pero son una plaga. No se pueden exterminar”.

Perla alza la voz

Bajo este contexto, Ilich, protagonista de un recordado docurreality en Canal 13, alzó la voz en sus redes sociales para criticar la situación.

“Dios mío, cómo puede existir todavía tanta maldad. Referirse así a un pueblo llamándolos una plaga”, expresó la influencer.

Asimismo, indicó que “somos seres humanos al igual que muchos, con diferentes costumbres y dialecto, pero así mismo somos nacidos, criados y tenemos el mismo derecho que todos”.

“Yo en lo personal no puedo hablar por todos los gitanos, hay buenos y malos como entre ustedes también, señora Catalina Sandoval. Hay chilenos buenos y malos”, añadió.

A la vez, planteó que “referirse a un pueblo donde también hay niños con etnia es una falta de respeto enorme“.

“Que pena que esté en un cargo político y no sepa que hoy, 2026, hay que intentar dejar de discriminar al que no conoce con palabras tan hirientes”, sostuvo.

Las disculpas de la concejala

Cabe destacar que, tras el revuelo que generó el tema, Sandoval pidió disculpas públicas por sus dichos. Al respecto, dijo que sus palabras fueron “un comentario realizado a título estrictamente personal y que no representa la postura, ni los principios de la institución que integro”.

En la misma línea, admitió que sus declaraciones “no fueron adecuadas y pudieron resultar ofensivas”.

“Ofrezco mis sinceras disculpas a quienes se hayan sentido afectados por esta expresión. El respeto entre personas y comunidades debe ser siempre la base del debate público”, remarcó.