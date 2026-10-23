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Personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos recuperó camioneta robada en Las Condes y detuvo a 4 personas

Los uniformados fiscalizaron y detuvieron a cuatro hombres de 25, 26, 27 y 33 años. Durante el procedimiento, se encontraron dos placas patentes cuya autenticidad quedó sujeta a peritajes. Además de incautarse un vehículo Volvo XC40, teléfonos celulares y una llave no original codificada para la camioneta recuperada. Asimismo, se estableció que uno de los detenidos mantenía una orden judicial vigente, emitida el 14 de octubre de este año, por una causa de receptación de vehículo motorizado.

Patricia Schüller Gamboa
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Personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos recuperó camioneta robada en Las Condes y detuvo a 4 personas

Personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) logró recuperar una camioneta Ford F-150 sustraída en la comuna de Las Condes y detener a cuatro sujetos en el marco de los servicios del Bloque Anti Encerronas.

Los uniformados fiscalizaron y detuvieron a cuatro hombres de 25, 26, 27 y 33 años. Recuperando la camioneta, que mantenía un encargo policial vigente por robo de vehículo motorizado.

Durante el procedimiento, se encontraron dos placas patentes cuya autenticidad quedó sujeta a peritajes. Además de incautarse un vehículo Volvo XC40, teléfonos celulares y una llave no original codificada para la camioneta recuperada. Asimismo, se estableció que uno de los detenidos mantenía una orden judicial vigente, emitida el 14 de octubre de este año, por una causa de receptación de vehículo motorizado.

Posteriormente, durante la madrugada del viernes 23 de octubre se autorizó la entrada y registro de un inmueble ubicado en pasaje Manuel Rodríguez, en la comuna de El Bosque. En el lugar, fue detenida una mujer adulta que mantenía una orden judicial vigente, emitida el 24 de agosto de 2026, por una causa relacionada con tráfico ilícito de drogas.

Los cuatro hombres detenidos quedaron a disposición del tribunal para la respectiva audiencia de control de detención, programada para este viernes, conforme a las instrucciones de la Fiscalía de Preclasificación Sur. En total, las diligencias permitieron concretar cinco detenciones, recuperar el vehículo sustraído e incautar diversas especies relevantes para el desarrollo de la investigación.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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