Presidencia del Senado: Araya denunció presiones del gobierno de Boric para que el PPD ceda cupo a la DC

La mañana de este viernes 11 vence el plazo que tienen los senadores para ponerse de acuerdo y decidir quiénes presidirán la Cámara Alta los próximos cuatro años. Si no alcanzan acuerdo será la actual presidenta Ximena Rincón (DC) quien le pondrá la banda presidencial a Gabriel Boric, tal como lo dice el Reglamento.



El senador independiente vinculado al PPD, Pedro Araya, denunció la existencia de presiones ejercidas desde el gobierno entrante de Gabriel Boric para que ceda el cupo de la presidencia del Senado a la Democracia Cristiana, opción a la que se negó tajantemente toda vez que el PPD, dijo, no puede sacrificar su legítima aspiración a presidir la testera considerando que obtuvo un número menor de nombramientos en el Ejecutivo que el Partido Socialista.



El senador Araya afirmó que la idea surgida desde el entorno de Boric contraviene un criterio histórico, cual es la consideración de la cantidad de senadores que tiene cada partido.

“Y en ese sentido en la centroizquierda esperamos que el Partido Socialista y el PPD tengan la presidencia del Senado. Si el gobierno entrante del Presidente Boric quiere que un demócratacristiano integre la mesa, tendrán que negociar con quienes son más cercanos en este minuto que es el PS”, declaró a El Mercurio.



“El Gobierno ha pedido que sea el PPD el que ceda el cupo. Nosotros dijimos que no, nosotros no sentimos que hayamos tenido el mismo trato que el PS en las nominaciones que se han hecho en el Gobierno y que con esa razón si el Presidente Boric y el ministro Jackson quieren recomponer la relaciones con la DC, que lo hagan, y que sea a costa de quienes son sus mayores socios, que es el PS”, agregó.



El candidato del PS a presidir el Senado, Álvaro Elizalde, timonel del partido además, señaló que “lo importante es llegar a un acuerdo que implique una mesa que sea estable y sobre todo dé garantías que los proyectos que se tramiten en el Senado se lleven adelante con celeridad (…) que estén representadas las fuerzas más relevantes, en lo posible la totalidad de las bancadas”.



En la futura oposición de derecha, Manuel José Ossandón, la carta de RN para presidir la Cámara Alta, afirmó que tampoco está dispuesto a bajarse de la carrera en su sector toda vez que la bancada de su partido es la más grande de todas. “Nosotros no estamos dispuestos a ceder porque creemos que la izquierda ha estado más de diez años en la testera, por lo tanto, nos corresponde a nosotros y el grupo más grande es RN. Conversaremos con nuestros socios que son la UDI y Evópoli para llegar a un acuerdo y si no, vamos dos candidatos a la Sala”, señaló.



Ossandón pidió unidad a su sector ante el intento de la Convención Constituyente por eliminar a esta cámara revisora. “Aquí hay sentido común y eso nos dice que tenemos que estar alerta que lo que está pasando en la Constituyente”, indicó, a lo que agregó que deben demostrar “la importancia que tiene el Senado de la República. Es una institución que tiene 200 años”.