Presidenta del FA dice que le habría gustado que el monumento de Baquedano fuera relocalizado “para evitar un debate de bandos”

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, se refirió al retorno del monumento del General Manuel Baquedano a su lugar habitual en el eje Alameda-Providencia.



En conversación con Radio Universo, Martínez manifestó que “no lo hemos hablado como Frente Amplio, así que esta parte la voy a dar como opinión personal. A mí, en general, me gusta más cuando la ciudad puede adaptarse y cambiar en función de hitos que ocurren”.



En ese sentido, dijo que “buscar una figura como Gabriela Mistral, a mí por lo menos me llena de orgullo, sobre todo entendiendo los 70 años de su Nobel, y en general la invisibilización que ha tenido en nuestro país por la tardanza del Premio Nacional después de haber sido Premio Nobel. Me parece de justicia que esté en uno de los lugares más importantes”.



En cuanto al retorno del monumento del General Baquedano, señaló que le “hubiese gustado que se le hubiese relocalizado en otro lugar para evitar dar un debate de bandos, que creo que ya se había podido avanzar en eso, porque ya se significó como algo simbólico”.



“Yo no tengo un especial problema con su figura, ni nada, pero creo que reafirma una idea de bandos que a mí me parecía que era posible abrir en una nueva etapa pensando también en la magnitud de las obras de Nueva Alameda-Providencia”, añadió.