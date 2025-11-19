Home Nacional "presidente boric asiste al aniversario 183° de la universidad de ..."

Presidente Boric asiste al aniversario 183° de la Universidad de Chile

El Mandatario destacó en la ceremonia el rol que ha cumplido esta institución pública con “el pensamiento crítico, la creación de conocimiento, de resguardo de nuestra historia y tradición”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El Presidente Boric asistió este miércoles al aniversario 183° de la Universidad de Chile en compañía de la rectora de la casa de estudios, Rosa Devés, y autoridades de Estado y de Gobierno.

En la ceremonia, el Jefe de Estado destacó el rol que ha cumplido esta institución pública con “el pensamiento crítico, la creación de conocimiento, de resguardo de nuestra historia y tradición”.

“Una nación que quiere perdurar y ser próspera debe ser persistente, también, en crear y mantener espacios educativos donde se forme la ciudadanía, dialoguen las diferentes posturas, en donde sea una cuna de pluralismo, de nuevas ideas, en donde se valore y se respete la tradición”, sostuvo.

El Mandatario también valoró la trayectoria de los seis Premios Nacionales 2025 del plantel que fueron condecorados en el aniversario, así como los tres profesores del Consejo de Evaluación Universitario y cincuenta profesores titulares de diversas facultades de la Universidad de Chile que fueron reconocidos en la ceremonia, destacando el compromiso de su comunidad universitaria con el país.

“He visto el compromiso de los directivos de profesores de estudiantes con el desarrollo de la educación pública chilena, ese mismo compromiso que se palpa acá en la Chile”, dijo el Mandatario.

Agregó que “sé que el Estado tiene que dar un mejor trato a las instituciones de educación superior y creo que hemos avanzado en esa línea: durante nuestro Gobierno firmamos los nuevos estatutos democráticos de las trece universidades del Estado que aún tenían estatutos de la dictadura, avanzando sobre lo ya realizado por la Presidenta Michelle Bachelet que impulsó la Ley de Universidades del Estado. También impulsamos la birregionalidad que asegura que cada región de Chile tenga su universidad pública”, afirmó el Presidente.

“Una universidad, sabemos, no es aquella que se está mirando sólo a sí misma sino la que mira a Chile y la que mira al mundo, la que produce conocimiento de vanguardia a la vez que respeta y valora el conocimiento que anteriormente fue creado”, complementó.

“Espero que este aniversario de la universidad, que es la Casa de Bello, Eugenio González, Eloísa Díaz, Julieta Kirkwood, José Domingo Rojas, Fernando Ortiz, Humberto Giannini, Olga Poblete, Eduardo Novoa y José Zalaquett, sea un momento de revitalización, de expansión de sus capacidades y que siga siendo siempre un aporte a la democracia al desarrollo al pluralismo y a la cultura de Chile”, añadió.

Financiamiento de la educación superior


El Mandatario se refirió también al financiamiento de la educación superior: “Tenemos el compromiso pendiente, en curso, con el sistema de educación superior de poner fin a la pesada mochila del CAE y reemplazarlo con un nuevo instrumento de financiamiento justo y eficiente como el FES”.

Con ello, agradeció a las “instituciones que han apoyado para seguir perfeccionando este proyecto y en particular a la rectora Rosa Devés, por su apoyo para que este proyecto vea la luz”, destacó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
DJ Méndez fue atropellado por un funcionario municipal...

La voz de “Lady” relató en Instagram que “acabo de ser atropellado” y que “venía con mi perrita en bicicleta y este tipo se pasó el signo Pare, y me impactó y continuó atropellándome sin parar”.

Leer mas
Nacional
Apuestas online: Suprema da 5 días a empresas de inter...

Según publica Emol, el pasado 29 de septiembre la Corte Suprema instruyó bloquear de manera efectiva el acceso a plataformas de apuestas online que operan ilegalmente en Chile, recordando que solo las entidades autorizadas por ley pueden desarrollar este tipo de actividades en Chile.

Leer mas
Viajes
Cómo llegar y qué visitar en Chiloé: un archipiélago ú...

La Isla de Chiloé es uno de los lugares turísticos de Chile más singulares, con iglesias de madera patrimoniales, palafitos coloridos, fauna marina y una mitología de brujos y seres mágicos que aún vive en sus pueblos. Descubre cómo llegar y qué visitar en este archipiélago único del sur del país.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/