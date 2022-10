Presidente Boric dio inicio a obras de excavación de la futura Línea 7 del Metro

Desde Avenida Providencia esquina Condell, el Presidente Gabriel Boric dio inicio este viernes a las obras de excavación de la futura Línea 7 del Metro de Santiago.



La futura línea tendrá 26 kilómetros de longitud y 19 estaciones. Atravesará Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Vitacura y Las Condes, incorporando a tres comunas (Renca, Cerro Navia y Vitacura) por primera vez a la red.



Se estima que cerca de un millón 569 mil habitantes se verán beneficiados. El tiempo de viaje esperado entre las futuras estaciones terminales sería de 37 minutos, una reducción del 54% de tiempo en relación a los 80 minutos que toma hacer el mismo trayecto en bus.



La inversión asciende a US 2.528 millones y la construcción generaría más de 25 mil nuevos puestos de trabajo. Además, implicaría una reducción en las emisiones de CO2 equivalente a plantar 55 mil árboles adultos.



La inauguración está proyectada para fines de 2017. El proyecto consta de seis etapas: Ingeniería Básica (2018-2020); Tramitación Ambiental (2019-2021); Expropiaciones (2019-2022); Ingeniería de Detalle (2019-2022); Obras civiles (2022-2027) y Sistemas/equipamiento/material rodante (2022-2027).



El lanzamiento estuvo encabezado por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien resaltó que la nueva línea “nos permite reducir la congestión. No solo la vehicular, también esto nos va a sacar viajes de la Línea 1 que se van a poder hacer por la Línea 7”.



De esta manera, remarcó que “hay viajeros que no ocupan la Línea 7, que se van a ver beneficiados porque la Línea 7 existe”.



El secretario de Estado afirmó que el objetivo es que los pasajeros prefieran usar el Metro en lugar de automóviles, “y que esto contribuya a nuestro compromiso de carbono neutralidad”.



“Donde llega Metro, el entorno cambia. La gente tiene oportunidades distintas, se siente mucho más confiable, el valor del terreno aumenta, hay una transformación de la ciudad en la cual el Metro ha sido clave”, recalcó Muñoz, aseverando que la red de transporte subterráneo “ayuda a combatir la exclusión y la estigmatización que ocurre en muchos barrios”.



Por otro lado, el titular del MTT destacó el aumento del 26% en el ítem transporte público que propuso el Gobierno en la Ley de Presupuestos 2023.



La Línea 7 fue anunciada en la Cuenta Pública del expresidente Sebastián Piñera de junio de 2017. En julio de 2021 obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Mientras, en diciembre de ese año se licitó la fabricación de 37 trenes nuevos que circularán por este trazado.



Además, después de un acuerdo con la Municipalidad de Santiago y organizaciones de vecinos, en septiembre de 2022 se definió cambiar la ubicación de una de las estaciones para que no afecte al Parque Forestal.



El pique de construcción que se iba a emplazar en el sector oriente del denominado “pulmón verde” de la capital finalmente solo mantendrá una ventilación frente al restaurante Castillo Forestal.



Aún no existe un lugar definido de acceso y se barajan dos alternativas: frente a la facultad de Derecho de la Universidad de Chile o en la plaza hundida de Baquedano.