Presidente Boric nombra a exsubsecretario de Lagos en Redes Asistenciales

El Presidente Boric nombró a Osvaldo Salgado como nuevo subsecretario de Redes Asistenciales, en reemplazo del renunciado Fernando Araos.

“Es otorrinolaringólogo de la Universidad de Chile, y hasta hoy ejerce su profesión en el Hospital Barros Luco. Cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público”, dijo el Mandatario.



Salgado “fue subsecretario de Salud durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos y fue quien, de hecho, inauguró la primera Subsecretaría de Redes Asistenciales. Por lo tanto, conoce muy bien el sistema, porque en este momento no hay espacio para curvas de aprendizaje, hay que llegar a actuar”, agregó el Jefe de Estado, añadiendo que ejerció como director del Servicio de Salud Metropolitano Sur durante el gobierno de Michelle Bachelet.



“Confío en que la experiencia del doctor Salgado y sus credenciales transversales darán garantías a toda la población, y serán un aporte importante en materia de gestión al Ministerio de Salud, que encabeza la ministra Ximena Aguilera y que seguirá liderando con un equipo que, no me cabe ninguna duda, va a estar a la altura de los desafíos que tenemos”, remarcó Boric.



Sobre la salida de Araos, subrayó que “en momentos como estos, lo más importante son las personas. Y como país, necesitamos que nada nos distraiga en el objetivo superior, que es garantizar la salud de todas y todos los chilenos. Eso es lo que está en mi cabeza, y en la de todos los equipos que están trabajando en esto”.



“Las responsabilidades, por cierto, tienen que hacerse valer. Y cuando hay situaciones políticas que dificultan el trabajo, por cierto que esa responsabilidad tienen que hacerse valer, y eso es lo que estamos haciendo ahora”, agregó.



Advirtió que “si hay más responsabilidades que establecer, con las investigaciones que corresponde se llevarán adelante, que no les quepa duda. Pero acá, lo importante es hacerse cargo de la emergencia, de la urgencia y de la salud de nuestros niños, niñas y chilenos y chilenas”.