Presidente Boric reconoció “errores propios” en el balance de su primer mes

El Presidente Gabriel Boric, que se encuentra de gira en la región de Coquimbo, realizó un balance de su primer mes de gobierno y reconoció que “hay errores propios” y que se encuentra trabajando para “identificarlos, enmendar el rumbo, fortalecer nuestros equipos”.



En entrevista con TVN Red Coquimbo, el Mandatario afirmó que ha tenido que enfrentar “dos dimensiones distintas: adversidades propias de toda instalación política y nos tocó recibir un país muy dañado, con muchas carencias”.



Respecto de la agresión con un piedrazo del que fue víctima durante la tarde del jueves a su llegada a Coquimbo, sostuvo que “es lamentable que haya quienes piensen que a través de agresiones se puede conseguir algo o solucionar diferencias que pueden ser legítimas”.



“Si alguien cree que, a partir de estas agresiones, que no es la primera vez que me toca vivir, me va amedrentar o a nuestro Gobierno en el proceso de empujar los cambios a los cuales hemos sido mandatados, están muy equivocados”, afirmó.



Sobre su gira en Coquimbo, señaló que “sé que acá hay una angustia en particular por la crisis hídrica. Será unos de los tremendos desafíos que tiene que abordar nuestro Gobierno y lo quiero ver en terreno”



REFORMA DE PENSIONES



Uno de los temas que planteó el Jefe de Estado tiene que ver con la reforma previsional que impulsará. “Vamos a tener apoyo para poder construir un sistema tributario que sea más justo y progresivo”, declaró.



Aseguró que “no me cabe ninguna duda que vamos a lograr los consensos necesarios. Va a ser difícil, pero lo vamos a lograr, tener una reforma tributaria que le dé legitimidad a un sistema de seguridad social, que no esté fundado en negocio de administradoras privadas, sino en la pensión digna para todos los chilenos y chilenas”.



Informó que espera ingresar el proyecto de reforma tributaria durante el primer semestre de este año y anunció que la reforma previsional sería adelantada.



Boric aseguró que “nadie ha planteado que a los fondos de pensiones de los chilenos puedan ser expropiables o se les pueda meter mano. Con o sin norma es algo que nuestro Gobierno va a resguardar”.



El Presidente aclaró que la reforma presentada para asegurar la inexpropiabilidad de fondos de pensiones se realizó porque se han creado “muchos fantasmas” de que el Gobierno “quiere hacer topón para dentro. Eso no es cierto, nosotros vamos a respetar los ahorros como corresponde”.



CANASTA BÁSICA PROTEGIDA Y CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL



El Presidente se refirió a la idea de que exista una canasta básica protegida, en relación a la constante alza de precios de los alimentos. “Estamos trabajando en alternativas en eso y pronto vamos a poder dar una noticia que va a ir en dirección de ayudar a los que más lo necesitan”, dijo.



Agregó que el Gobierno debe responder a “cómo beneficiamos directamente a las familias que hoy día está acogotadas de deudas”.



Es por eso que descartó un eventual congelamiento de precios para enfrentar la inflación, ya que “no es algo que haya funcionado en experiencias comparadas”.



Hablando del trabajo de la Convención Constitucional, manifestó que “cuando uno revisa en texto qué se ha aprobado hasta ahora, (…) no me cabe ninguna duda que vamos a tener una Constitución mucho mejor que la que tenemos hoy”.



Añadió que ha expresado su preocupación sobre “la necesaria amplitud de los acuerdos que hay que tener y escuchar a la sociedad chilena. Me preocupa que se genere un clima que nos polarice y divida como sociedad”.