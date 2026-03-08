Presidente Boric tras reunión con Kast este domingo: “Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido”

El Presidente Boric aseguró este domingo dar “por superadas las diferencias” que existieron con el Mandatario electo, José Antonio Kast, tras su fallida reunión del pasado martes 3 de marzo.

En un nuevo encuentro que duró este domingo más de una hora y que se desarrolló en La Moneda, el Jefe de Estado le entregó antecedentes a Kast respecto a diversos temas, como los abusos cometidos en el exSename, el informe de la Comisión de Paz y Entendimiento en La Araucanía y también el polémico proyecto de cable submarino, entre otros puntos.

Según consignó 24Horas, Boric indicó que la cita “tenía como fin retomar lo que a comienzos de semana se había visto interrumpido, que era la entrega de información de temas que considero profundamente relevantes y sobre los cuales el presidente electo tendrá que tomar decisiones o bien dar continuidad”.

“En particular le entregué documentos vinculados a la comisión de verdad respecto a los abusos cometidos en el Sename desde 1979 en adelante. Esto porque la comisión solicitó extender su plazo de funcionamiento y terminará durante el mandato del futuro Presidente Kast en abril del 2027. Y como es un tema muy sensible que ha tocado la fibra de Chile, me parecía importante dárselo a conocer y que estuviera enterado de los detalles”, agregó.

Asimismo, le proporcionó el “informe de la Comisión de Paz y Entendimiento en La Araucanía y la relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, porque es una cicatriz histórica. Acá hay una posibilidad, un camino para avanzar. Hemos tenido una reducción muy importante de la violencia en La Araucanía. Hemos tenido también una disminución significativa de la pobreza y eso tiene que ver con políticas públicas integrales y, por lo tanto, le comenté algo de eso al presidente electo”.

En torno al cable submarino, planteó que “el objetivo, tal como lo conversé con él, es que no haya ninguna duda de la plena voluntad de transparencia en todo lo relevante, particularmente en materias que son de Estado, de seguridad de la administración saliente con la administración entrante”.

“Conversamos y convenimos en la importancia del cambio de mando”

“Y por último, conversamos y convenimos en la importancia del cambio de mando”, enfatizó el Presidente Boric, añadiendo que “quienes tenemos cargos de responsabilidad, quienes hemos sido mandatados por el pueblo de Chile para representarlo, tenemos siempre que hacer todos los esfuerzos para estar a la altura de nuestro mandato”, consignó 24Horas.

“Y por eso valoro mucho que dejando de lado las diferencias que puedan haber existido, el presidente electo volviendo de su viaje haya acogido la invitación de venir hoy día a La Moneda a poder continuar esta conversación, poder continuar con la sana tradición de que los cambios de mando en Chile, independiente de las diferencias políticas que puedan existir, son impecables y una tradición republicana”, aseveró.

Boric añadió que “es algo de lo que todos los chilenos se sienten orgullosos y que más allá de las tensiones que son propias de este proceso, ambos como líderes de nuestros respectivos sectores y como presidente en ejercicio y presidente electo teníamos que estar a la altura y por eso yo valoro mucho este día y que hayamos podido tener esta reunión”.

Por este motivo, afirmó que “doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido“.

“Le garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable y que el Estado de Chile como corresponde continúa funcionando de la mejor manera para poner siempre por delante los intereses de los chilenos y chilenas antes que cualquier diferencia política”, remarcó.