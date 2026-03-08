Boric y Kast se reunieron este domingo en La Moneda

El Presidente Gabriel Boric y el Mandatario electo, José Antonio Kast, se reunieron este domingo en el Palacio de La Moneda a tres días del cambio de mando.

Esto tras el quiebre ocurrido el martes pasado.

Kast, tras la cita, dijo a la prensa que la reunión tuvo como foco “conversar sobre varios temas que él (Boric) considera relevantes y que estimaba necesario informarme antes de que procedamos a lo que va a ser el cambio de mando”, consignó Radio Cooperativa.

Respecto al traspaso de poder, indicó que “concordamos que haríamos todo lo necesario para que este sea un acto republicano de cambio de mando que devele y revele la importancia que le entregamos a la institución de la República”.

Añadió que “esperamos que ocurra con toda normalidad, que sea un acto simbólico con todas las características que se merece nuestra nación para un cambio de mando, que este sea ejemplar”.

Cerca de las 13:30 horas, Kast entregó una declaración a la prensa tras la sorpresiva reunión que sostuvo este domingo con el Presidente Boric.

Según consignó Emol, el Mandatario electo agradeció los antecedentes entregados por Boric y dijo que los analizará y tomará “decisiones cuando corresponda”.



“En viaje (desde EEUU) recibí la solicitud del presidente Gabriel Boric para tener una reunión y conversar sobre varios temas que él considera relevantes y que estimaba necesario informarme antes de que procedamos a lo que va a ser el cambio de mando”, indicó.

Agregó que “los temas versan sobre distintas materias. Me entregó los antecedentes, cosa que agradezco y que tendré para análisis posterior y para toma de decisiones cuando ya corresponda, una vez habiendo jurado como Presidente de la República”.

“Concordamos que haríamos todo lo necesario para que este sea un acto republicano”

“También concordamos que haríamos todo lo necesario para que este sea un acto republicano de cambio de mando, que devele y revele la importancia que le entregamos a la institución de la República. Y esperamos que ocurra con toda normalidad, que sea un acto simbólico con todas las características que se merece en nuestra nación para un cambio de mando, que este sea ejemplar”, sostuvo.

“Le agradezco al Presidente Gabriel Boric la entrega de todos estos antecedentes, y como les digo, los tendré para el debido análisis una vez que haya jurado como Presidente y toque tomar las decisiones necesarias para la mejor conducción y el trabajo del Estado”, remarcó.

