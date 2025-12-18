Presidente Boric y ministra Arredondo entregan Premios Presidente de la República 2025 en La Moneda

Home Nacional "presidente boric y ministra arredondo entregan premios presidente..."

Este jueves se realizó la ceremonia de reconocimiento para las y los ganadores del Premio a las Artes Escénicas Nacionales y el Premio a la Música Nacional.

Patricia Schüller Gamboa
En el Patio de los Naranjos de La Moneda y con la presencia del Presidente Gabriel Boric y la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, este jueves se realizó la ceremonia de entrega del Premio Presidente de la República 2025 correspondiente a Artes Escénicas Nacionales y Música Nacional.

“La cultura rescata nuestras tradiciones, rescata lo mejor de lo nuestro, pero también nuestros dolores y nos va formando hacia el futuro. Y cada uno de ustedes que ha recibido este premio han sido cultores de aquello en diferentes dimensiones”, dijo el Mandatario.

“Hoy distinguimos a ocho representantes del mundo de las artes escénicas y a cuatro del ámbito de la música nacional, trayectorias de excelencia que han marcado tanto a generaciones como a disciplinas y que han contribuido de manera decisiva a la cultura, dando forma a nuestra memoria. Celebramos a quienes reciben estos premios, pero también reafirmamos un compromiso: seguir reconociendo, fortaleciendo y cuidando a quienes hacen de la cultura un espacio de reflexión y encuentro para nuestro país”, agregó la ministra Arredondo.

La primera entrega fue para el Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2025, reconocimiento a la obra y trabajo de quienes destacan por su excelencia, creatividad y aporte trascendente al repertorio de la música nacional.

Las y los ganadores de este año son: Saiko, banda que hoy lideran Denisse Malebran (voz) y Luciano Rojas (guitarra y bajo), en la categoría Música popular; el artista Héctor “Titín” Molina en Música de Raíz Folklórica; el editor, productor y curador musical, José Oplustil, en Edición Musical; y el director de orquesta, Rodolfo Fischer, en Música Docta, quien fue representado por su padre, Edgar Fischer, en la ceremonia.

Posteriormente fue el turno de quienes recibieron el Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República, que reconoce la excelencia, creatividad y labor de artistas, elencos y/o compañías que han aportado al desarrollo del sector desde diversas disciplinas.

En esta edición fueron reconocidos: el dramaturgo, actor y formador, Marco Antonio de la Parra, en la categoría Autores de Obras Escénicas; el actor, clown, acróbata y músico, Gyorgy Cerda “Payaso Chirlito”, en la categoría Circo; la Compañía Danza Espiral, fundada en 1986 por Patricio Bunster y Joan Turner, en la categoría Danza; Jorge “Chino” González, en la categoría Diseño Escénico; el dramaturgo, performer y director escénico, Nicolás Lange, en la categoría Artista Emergente (representado en la ceremonia por sus padres); Verónica Herrera, en la categoría Narración Oral; la soprano Verónica Villarroel, en la categoría Ópera (quien además realizó una presentación musical durante la ceremonia), y el actor, director teatral, fundador de escuelas de teatro, dramaturgo, docente y productor, Víctor Soto, en la categoría Teatro.

“El arte está siempre pasado a democracia y a veces esta última también se enferma, y si se cuidan lo hacen mutuamente. Para defendernos de esos tiempos se defiende a los artistas. Y esta presidencia ha decidido protegernos, distinguirnos, honrarnos, en un hábito que nos muestra una de las siembras y cosechas más lindas de esta tierra. (…) Nos convocan a seguir trabajando, a no bajar los brazos por difíciles que sean los tiempos”, dijo Marco Antonio de la Parra en representación de las y los reconocidos.

El Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República se entrega desde el año 2022, conforme a lo establecido por la Ley 21.175. Las postulaciones se realizan a través de un llamado público, y es el Consejo Nacional de Artes Escénicas el órgano encargado de definir a las y los ganadores.   

Source Texto: La Nación/Foto: Mario Ruiz (Ministerio de las Culturas)
https://www.lanacion.cl

