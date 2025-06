Presidente Boric y renuncia de su cuñada por licencia médica: “Me parece deseable, destacable y correcto”

El Presidente Gabriel Boric , en conversación con Tele13 Radio, se refirió la mañana de este martes a la renuncia de su cuñada, la periodista Fiona Bonati, a la Subsecretaría General de Gobierno luego de que se iniciara un sumario en su contra por haber salido del país, estando con licencia médica en 2023.

El Mandatario dijo que “lo que me parece deseable, destacable y correcto, es que en cualquier caso, independiente de la relación de parentesco que pueda existir con cualquiera, incluso conmigo, se cumplan las mismas condiciones“.

“Y esto es que se establezca un sumario y en este caso ella decidió dar un paso al costado antes del resultado del sumario porque ella misma dijo que los estándares tenían que ser mayores en el caso de la familia del Presidente“.

La esposa de Simón Boric realizó dos viajes fuera de Chile durante el 2023 cuando se encontraba con su post natal extendido por la alergia alimentaria con la que nació uno de sus hijos. Con respecto a su renuncia, contó que se enteró que figuraba en la lista de Contraloría el pasado 28 de mayo y ese mismo día renunció a su cargo.

La Contraloría General de la República informó el 20 de mayo pasado que más de 25 mil funcionarios públicos habrían salido del país mientras estaban con licencia médica. Tras ello, el Ministerio de Hacienda instruyó sumarios en las distintas reparticiones con funcionarios involucrados.

T13 confirmó que la periodista dejó su cargo en la Segegob el pasado 29 de mayo.

“Conforme a lo instruido por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, se dio inicio a un sumario administrativo desde la Subsecretaría de Gobierno, el que se encuentra en su fase investigativa. Posteriormente, la funcionaria pública presentó su renuncia voluntaria a la Segegob a partir del 29 de mayo”, informaron desde el Ministerio Secretaría General de de Gobierno.

CARTA RENUNCIA

Según expresó la propia Bonati, en su carta de renuncia, tomó la decisión el mismo día en que fue notificada de la instrucción de un procedimiento sumario.



“He tomado esta decisión con el firme propósito de contribuir a resguardar el buen funcionamiento y prestigio de la institución, valores que siempre he procurado honrar durante mi trayectoria en el servicio público. Al mismo tiempo, deseo manifestar mi total y absoluta disposición a colaborar con plena transparencia y compromiso en todas las instancias que se requieran durante la instrucción de dicho proceso”, señaló en la misiva.



En conversación con TVN, la periodista admitió la situación: “Es efectivo que yo estoy en el listado de la Contraloría por dos salidas del país durante el 2023”.



Según explicó, “son dos casos que fueron en la extensión de mi post natal, fue una alergia alimentaria que tenía mi hijo cuando nació. La verdad que yo no sabía que con la extensión del post natal, yo no podía salir del país”.



“Esto no fue en dolo. No tenía conocimiento. Yo jamás, te lo juro, que jamás pedí una licencia para irme de vacaciones o para irme al exterior, está fue una extensión de mi post natal”, remarcó.



Asimismo, afirmó que durante su estadía en la subsecretaría nunca se le subió el sueldo.



Según los registros de Transparencia, Bonati ingresó como funcionaria a contrata a la Subsecretaría en noviembre de 2020, en el grado 8 del escalafón. Sus labores incluían el “monitoreo de prensa para redacción de informes y minutas de trabajo para uso interno de la Segegob”.



Por esas funciones, en ese entonces, partió recibiendo una remuneración de $2,5 millones. En diciembre de 2022, cuando salió de prenatal, su sueldo alcanzó los $3,7 millones. Sin embargo, en abril de 2025 se encontraba en el grado 6, con un sueldo bruto de $4 millones y un bono de $845 mil.



El Gobierno se refirió a la situación mediante un comunicado, en el cual confirmó que, “conforme a lo instruido por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, se dio inicio a un sumario administrativo desde la Subsecretaría de Gobierno, el que se encuentra en su fase investigativa. Posteriormente, la funcionaria pública presentó su renuncia voluntaria a la Segegob a partir del 29 de mayo”.



Con todo, la periodista señaló que esperará el sumario administrativo para presentar su defensa respecto a los viajes que realizó mientras se encontraba con licencia médica, lo cual espera concretar esta misma semana.