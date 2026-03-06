Home Nacional "presidente de rn: “no somos parte de una coalición de gobie..."

Presidente de RN: “No somos parte de una coalición de gobierno, sino de una colaboración”

El senador Rodrigo Galilea dijo, en conversación con Radio Duna, que “confiamos en que vamos a ir haciendo juntos un camino que, ojalá, le vaya muy bien (…) El Presidente Kast va a tener que ser muy sensible a lo que Chile Vamos le vaya planteando”.

Patricia Schüller Gamboa
El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, abordó la relación de los partidos del futuro oficialismo en el gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con Radio Duna, Galilea dijo que “no somos parte de una coalición de gobierno, sino que de una colaboración. Eso hace que las cosas sean mucho más desafiantes. Es primera vez que vamos a trabajar juntos”.

“Confiamos en que vamos a ir haciendo juntos un camino que, ojalá, le vaya muy bien (…) El Presidente Kast va a tener que ser muy sensible a lo que Chile Vamos le vaya planteando”, indicó.

El timonel de RN aseguró que “los mismos republicanos se han dado cuenta de que una cosa es ser oposición, pero cuando se llega al gobierno hay que ver las cosas de manera distinta. El buen clima va a ser muy clave para que el presidente pueda sacar adelante las iniciativas”.

Galilea abordó el proyecto de ley que podría conmutar penas y explicó que “bajo ciertas circunstancias, en enfermedades terminales y habiendo cumplido una parte relevante de la pena, no tiene sentido tener a una persona en cama en una cárcel. Pero este proyecto no cumple con ese espíritu”.

“El texto tal como está debe ser corregido en muchas cosas. Es solo un primer trámite constitucional. El espíritu de los que votamos a favor es solo para regular que las personas que cumplieron una parte de la pena puedan seguir presos en sus casas”, precisó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
