Presidente del Colegio de Profesores de la RM: “Ministro Cataldo tiene una misión difícil”

El Colegio de Profesoras y Profesores de la Región Metropolitana se refirió al nombramiento del nuevo ministro de Educación, Nicolás Cataldo.



El presidente del gremio de la RM, Mario Aguilar, señaló que el nuevo secretario de Estado “tiene una misión difícil, tiene que acometer con bastante rapidez, porque no queda ya tanto tiempo, hay compromisos de Gobierno que no se han cumplido”.



“El ministro Cataldo debe hacer pesar la importancia de Educación dentro del gabinete y tiene que convertirla en una primera prioridad. Esa es la principal responsabilidad y tarea que tiene el nuevo ministro de educación”, complementó.



De esta forma, Aguilar planteó que en el gremio “lo conocemos bien, esperamos que agilice mucho más la gestión del Mineduc, que haya respuestas concretas a las demandas del Profesorado y de otros sectores de la Educación. Hay un descontento muy grande con el estado de la Educación hoy, el que se manifiesta en el profesorado a través de nuestras movilizaciones”.



Añadió que espera que “se mantenga la voluntad de diálogo, pero que no quede solo en retórica como pasó con Ávila, que no quede sólo en anuncios o en bonitos discursos, sino que efectivamente haya soluciones concretas a los muchos problemas que el profesorado viene planteando desde hace tiempo”.



Respecto a la salida del ahora exministro Marco Antonio Ávila, comentó que “si bien siempre mostró una buena disposición al diálogo, lamentablemente no tuvo el peso suficiente dentro del Gobierno”.



“Su trayectoria como ministro estuvo marcado porque Educación quedó a la zaga dentro de la gestión de Gobierno, lo que es incomprensible, porque el Presidente de la República como muchos Ministros se forjaron en la lucha por la Educación, sin embargo, durante todo este periodo Educación no ha estado en la primera línea y eso pesó en la gestión del ministro saliente”, indicó Aguilar.