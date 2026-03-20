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Presidente Kast declara Alerta Sanitaria Oncológica para enfrentar listas de espera

La medida regirá en todo Chile, permitiendo dotar de facultades extraordinarias a la Subsecretaría de Salud Pública, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Servicios de Salud, Fonasa y Cenabast.

Patricia Schüller Gamboa
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Presidente Kast declara Alerta Sanitaria Oncológica para enfrentar listas de espera

El Presidente José Antonio Kast decretó este viernes Alerta Sanitaria Oncológica, medida que busca enfrentar las listas de espera de pacientes con algún tipo de cáncer.

Según consignó 24Horas, concretamente, la acción apunta a listas de espera oncológicas No GES y el cumplimiento de garantías de oportunidad oncológica GES. 

La medida regirá en todo Chile, permitiendo dotar de facultades extraordinarias a la Subsecretaría de Salud Pública, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Servicios de Salud, Fonasa y Cenabast.

El objetivo de esto es, tal como ha ocurrido en otros decretos como en la pandemia o en campañas de vacunación contra la influenza, propiciar una mayor colaboración público-privada para agilizar la compra y repartición de servicios y prestaciones.

Facilita la contratación de personal

La alerta facilita la contratación  de personal, distribución de insumos, medidas sanitarias y otras acciones ligadas a la salud.

La decisión de Kast también fue acompañada con la creación del Comité Operativo Nacional, cuya función será proponer, articular y monitorear la ejecución de un Plan Operativo Nacional de Resolución de listas de espera oncológica No GES y Garantías de oportunidad GES retrasadas.

Además, será elaborado un Plan Operativo Nacional en 10 días.

Si bien la Alerta Sanitaria Oncológica rige hasta el 30 de septiembre, esta puede ser prorrogable.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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