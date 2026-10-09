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Presidente Kast promulgó Ley de Reconstrucción Nacional

El subsecretario de Interior, Máximo Pavez, confirmó lo anterior y anunció que “en medio de este sistema frontal, el Gobierno sigue avanzando en las prioridades que son urgentes para poder levantar a nuestro país”, consignó Radio Cooperativa.

Patricia Schüller Gamboa
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Presidente Kast promulgó Ley de Reconstrucción Nacional

El Presidente José Antonio Kast firmó este viernes la promulgación de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. Es considerada el eje económico de la actual administración.

Ahora solo resta la publicación en el Diario Oficial.

El subsecretario de Interior, Máximo Pavez, confirmó lo anterior y anunció que “en medio de este sistema frontal, el Gobierno sigue avanzando en las prioridades que son urgentes para poder levantar a nuestro país“, consignó Radio Cooperativa.

Añadió: “Esto es una muy buena noticia que nos llena de esperanza para poder volver a reimpulsar nuestra economía. Avanzar en certeza jurídica y, por supuesto, buscar el crecimiento necesario en materia de inversión y en materia de empleo“.

“Chile sigue avanzando en lo urgente”

El Mandatario, en un mensaje en X, sostuvo: “Chile sigue avanzando en lo urgente. También en medio de la emergencia. Promulgamos la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que trae esperanza a las familias de Biobío, Ñuble y Valparaíso. Certeza jurídica y más inversión y empleo para todo el país“.


Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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