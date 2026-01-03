Presidentes latinoamericanos reaccionan a captura de Maduro

Diversos mandatarios latinoamericanos reaccionaron tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos, país que también bombardeó diversas zonas de Venezuela.

Según consignó 24Horas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue uno de los primeros en abordar la noticia, señalando que desde su gobierno observan “con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”.

“Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales”, agregó.

“El gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”, apuntó.

“El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos”.

El exmandatario Iván Duque, por otra parte, “felicitó” la “acción adelantada por los Estados Unidos en defensa de la seguridad hemisférica, la lucha contra el narcoterrorismo y la protección de los derechos humanos”.

“El sometimiento a la justicia de Maduro es un deber moral ante la violación sistemática de los derechos humanos que su régimen ha perpetuado por años. Este es el momento del retorno a la democracia y la restauración del orden institucional. La comunidad internacional debe estar lista para dar todo el apoyo a la puesta en marcha del plan de reconstrucción”, añadió.

El presidente de Argentina, Javier Milei, compartió un escueto mensaje en sus redes sociales, manifestando: “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”.

Desde México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, condenaron y rechazaron “enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)“.

“Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos”, añadieron.

“América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional”, precisaron.

Bajo este contexto, reiteraron que “el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación”.

Instaron también a la “Organización de las Naciones Unidas a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional”.

El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, reaccionó en sus redes sociales, comentando que “a todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente. A María Corina Machado, Edmundo González y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador”.

Desde Brasil, el mandatario Lula da Silva enfatizó que “los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable”.

“Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional. Atacar a los países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo”, planteó.

Finalmente, declaró: “La condena al uso de la fuerza es coherente con la posición que Brasil siempre ha adoptado en situaciones recientes en otros países y regiones. Esta acción recuerda los peores momentos de injerencia en la política latinoamericana y caribeña y amenaza la preservación de la región como zona de paz. La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, debe responder con firmeza a este episodio. Brasil condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación”.