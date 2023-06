Príncipe Harry será el primer miembro de la familia real en declarar ante la justicia

El príncipe Harry, hijo menor de Carlos III, comparecerá este martes en un tribunal londinense para testificar contra Mirror Group Newspaper (MGN), convirtiéndose en el primer miembro de la familia real británica que declare ante la justicia en más de un siglo.

Medios británicos preveían que Harry se presentara este lunes en el juicio contra MGN, editor del diario Mirror y la revista Sunday People, entre otras publicaciones. No obstante, su abogado, David Sherborne, informó que el príncipe de 38 años no estaría en el estrado hasta el martes, ya que estuvo celebrando el cumpleaños de su hija en California, por lo que no llegó al Reino Unido hasta el domingo por la noche.

El duque de Sussex junto con otras celebridades acusa a MGN de recopilar información sobre ellos de manera ilegal, la cual incluye piratería telefónica.

Por su parte, MGN, reconoció “algunos indicios” de recopilación ilícita de información, pidió disculpas y aseguró que aquella “conducta no se repetirá más”. En aquella ocasión, el abogado Andrew Green negó el pirateo de mensajes de los buzones de voz y argumentó que algunas demandas se presentaron décadas después de los presuntos hechos.

Al subirse al estrado, se convertirá en la primera declaración de un miembro de la realeza británica desde Eduardo VII. No obstante, Harry cuenta con otras demandas abiertas en contra de la prensa británica.