Profesores califican de “totalmente insuficiente” la propuesta de Desbordes

El Colegio de Profesores mantiene el paro indefinido en 39 de los 44 establecimientos educacionales de Santiago y calificaron de “insuficiente” la propuesta del alcalde Mario Desbordes.



El presidente del gremio docente, Mario Aguilar, señaló que la propuesta del municipio “avanza en términos de pago que el alcalde partió negando, pero que es totalmente insuficiente, y que, por lo tanto, la asamblea comunal de Santiago decidió que la respuesta que estaba entregando el alcalde era absolutamente insuficiente, porque además no garantizaba el pago y su continuidad”.



“La principal ilegalidad en la que está incurriendo el alcalde es no reconocer un derecho adquirido, que viene desde la época del alcalde Lavín, estamos hablando de 20 años atrás”, añadió.



Aguilar detalló que el jefe comunal propone “pagar estos meses, pero luego establecer una mesa, lo cual deja en una incertidumbre una cuestión que es un derecho adquirido y en eso la asamblea no va a ceder, porque sería como aceptar que se le rebajara el sueldo”.



Asimismo, explicó que este bono permite que los “sostenedores puedan pactar beneficios adicionales a los que son la estructura salarial general. Es un bono mensual que se agrega al salario de los docentes y hay también un bono verano e invierno y por el día del profesor, esos son beneficios que estaban pactados hace muchísimo tiempo y que el alcalde cuando asumió intentó desconocer”.



El dirigente manifestó que “esa forma tan poco respetuosa con la que el alcalde ha tratado a la asamblea comunal y al profesorado de Santiago es algo que él tiene que revisar. No puede ser, es absolutamente inaceptable estas pachotadas que lanza, las amenazas y este estilo autoritario que ayuda a generar más conflictos y malestar dentro del profesorado”.