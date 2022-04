Proyecto que buscaba que el 2 de mayo fuera feriado se cayó por falta de tiempo para tramitarlo

El proyecto de ley ingresado por el diputado Héctor Barría (DC) que buscaba que el próximo 2 de mayo fuera feriado, finalmente no podrá avanzar en sus trámites constitucionales en el Congreso Nacional.



Lo anterior, pues la iniciativa no figura como ingresaba en el sitio web de la Cámara de Diputados y Diputadas y por un tema de planificación, es prácticamente imposible que pueda avanzar en sus trámites constitucionales, pues este miércoles era el último día de trabajo en sala, y este jueves sesionan las comisiones.



Entre el lunes 25 y el viernes 29 se realizará trabajo distrital, por lo que los legisladores no asistirán a la sede parlamentaria para así realizar actividades en su propio territorio.



Héctor Barría, diputado demócrata cristiano por Osorno, Puerto Varas y Frutillar, había anunciado el pasado lunes que presentaría un proyecto de ley para declarar feriado laboral el próximo lunes 2 de mayo.



La medida que busca compensar el feriado del Día del Trabajador de este año, que cae domingo, tal como explicó Barría: “El 1 de mayo cae domingo, donde se cumple con la tradición de realizar actos de conmemoración, pero el descanso no cumple efecto porque es día domingo. Por eso nos atrevemos a plantear esta propuesta, que busca que el 2 de mayo se declare feriado para que el día del trabajo no pase desapercibido”.



Como la alternativa que plantea el parlamentario genera un nuevo feriado largo, también considera que podría influenciar positivamente en el turismo y la gastronomía.



Si bien Barría asumió este miércoles, en diálogo con Chilevisión, que estuvo al límite con el tiempo de presentación del proyecto, manifestó que “si no lo logramos acá iniciemos el debate para que a futuro tengamos todo el tiempo”.