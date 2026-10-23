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Qué hacer en Concepción: conoce dónde disfrutar de las mejores parrilladas para compartir

Parrilladas tradicionales, cortes de carne a las brasas y preparaciones con acompañamientos criollos forman parte de esta ruta por cuatro locales de Concepción y sus alrededores.

Natalia Hess
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Qué hacer en Concepción: conoce dónde disfrutar de las mejores parrilladas para compartir

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres compartir una comida con amigos o familiares, las parrilladas son una alternativa para disfrutar de distintos cortes de carne y acompañamientos.

En la ciudad y sus alrededores hay restaurantes que ofrecen preparaciones para dos o más personas, con opciones que combinan vacuno, cerdo, pollo, longanizas y otros ingredientes típicos de la cocina chilena.

Qué hacer en Concepción: conoce parrilladas tradicionales y cortes a las brasas

La Parrilla de Don Talo

Dirección: Baquedano 216, Concepción, BioBío.

La Parrilla de Don Talo ofrece preparaciones pensadas para distintas cantidades de comensales. Su propuesta incluye parrilladas tradicionales y especiales que combinan cortes de vacuno, pollo, costillar, longanizas y otras carnes, acompañadas de papas cocidas, sopaipillas, ají y pebre.

Las parrilladas tradicionales incluyen combinaciones de lomo liso, pechuga de pollo, prietas, chunchules y longanizas, mientras que las especiales incorporan distintas cantidades de cortes de carne y acompañamientos.

La Parrilla Punto Com

Dirección: Bandera 1334, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres disfrutar de una parrillada para compartir, La Parrilla Punto Com ofrece distintas preparaciones a las brasas, con alternativas que combinan cortes de vacuno, cerdo y otras carnes. Su propuesta destaca por el uso de carbón vegetal y leña, además de una selección de cortes que incluye opciones Angus y Wagyu.

Entre sus preparaciones para compartir se encuentran la parrilla tradicional y la parrilla especial, la primera incluye carne de res, chuleta de cerdo, prietas, chunchules y longaniza, mientras que la segunda combina vacuno, pollo y cerdo.

El menú también contempla cortes individuales, como lomo vetado, bife chorizo, entraña y entrecot, además de preparaciones como lomo, bife y filete a lo pobre.

Qué hacer en Concepción: disfruta de parrilladas con sabores criollos y campesinos

Rincón Criollo

Dirección: Camino a Nonguén 1822, Concepción, BioBío.

Si quieres disfrutar de una parrillada, Rincón Criollo destaca por las parrilladas criollas y especiales, preparadas con cortes de vacuno, chuletas de cerdo, pollo, longanizas y en algunas variedades prietas. 

Además de las parrilladas, el lugar ofrece distintas carnes y platos tradicionales, junto con postres para complementar la comida. El restaurante también dispone de una terraza para quienes prefieren disfrutar de su visita al aire libre.

Rincón Campesino Restaurante

Dirección: Camino a Nonguén 1965, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres compartir una parrillada con amigos o familiares, Rincón Campesino Restaurante incluye parrilladas para dos o tres personas, con combinaciones de cerdo, vacuno y pollo, además de ingredientes tradicionales de la cocina chilena.

Entre las opciones está la parrillada Corriente para dos personas, que incluye chuleta, costillar y pulpa de cerdo, longaniza, pollo, chunchules y prietas. Se acompaña de papas cocidas, ensalada, pan amasado y sopaipillas.También está la parrillada Campesina para dos, que incorpora lomo vetado junto con otros cortes y acompañamientos.

Para quienes prefieren una alternativa diferente, el restaurante ofrece la parrillada Especial para dos personas, con chuleta, lomo, longaniza, pollo y malaya, además de papas cocidas, ensalada, pan amasado y sopaipillas. 

Source Texto: La Nación / Foto: La Parrilla de Don Talo
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Natalia Hess https://www.lanacion.cl

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