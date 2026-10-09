Qué hacer en Concepción: conoce dónde probar las mejores sushiburgers de la ciudad y sus distintas variedades

Las sushiburgers se han convertido en una alternativa para quienes buscan probar nuevas preparaciones y combinaciones del sushi. En Concepción, distintos restaurantes incorporan esta propuesta a sus cartas, con opciones que incluyen pollo, camarón, salmón, palta y queso crema.

Por eso, si buscas qué hacer en Concepción, aquí te contamos dónde encontrar estas preparaciones y algunas de sus variedades.

Qué hacer en Concepción: conoce dónde probar sushiburgers con distintos ingredientes

SushiCam

Dirección: Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1249, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción, SushiCam cuenta con sushiburgers, rolls de sushi, ceviches, bowls y ramen, además de una variedad de bebestibles para acompañar la comida. Asimismo, cuenta con un espacio más amplio y cómodo, pensado para quienes desean compartir una salida gastronómica con amigos o familiares.

Además, aceptan tarjetas Edenred y Junaeb para pagar determinados consumos, con excepción de bebidas alcohólicas.

Kenmei Sushi

Dirección: Baquedano 255, Concepción, BioBío.

Kenmei Sushi ofrece sushiburgers con ingredientes a elección y así personalizar el relleno y elegir entre más de 10 salsas, incluida una salsa teriyaki de elaboración propia. Su carta también contempla rolls fríos y calientes, hand rolls y promociones de sushi de 40 y 70 piezas.

Entre sus alternativas destacan tres versiones de sushiburger, la vegetariana, con cuatro rellenos vegetales a elección, la simple, que permite escoger una proteína y tres vegetales, y la XL, que ofrece aproximadamente un kilo, con una proteína y tres vegetales a elección.

Qué hacer en Concepción: prueba sushiburgers con diferentes rellenos y coberturas

QOMBI

Dirección: Freire 982, Concepción, BioBío.

Su propuesta incluye versiones calientes con cobertura de panko, arroz de sushi y distintos ingredientes, como camarón furai, ceviche de salmón y pollo furai.

Entre sus opciones está la Shrimp Sushiburger, que combina queso crema, camarón furai, palta y ciboulette, envueltos en panko. También ofrecen la Sake Sushiburger, preparada con arroz de sushi, queso crema, 200 gramos de ceviche de salmón y palta. La Chicken Sushiburger, por su parte, es una opción con pollo furai, queso crema, cebollín y palta, también envuelta en panko.

Up Sushi

Dirección: Freire 1345, Concepción, BioBío.

Up Sushi es otra alternativa para quienes buscan qué hacer en Concepción y quieren probar sushiburgers, su carta incluye preparaciones a base de arroz de sushi, combinadas con proteínas, palta, queso crema y cebollín, además de opciones como hand rolls.

Entre sus alternativas está el Sushi Burger de Pollo, Cebollín, Queso Crema y Palta, que combina estos ingredientes sobre una base de arroz de sushi. También ofrecen el Sushi Burger de Camarón, Queso Crema, Palta y Cebollín, una preparación con camarón y los acompañamientos mencionados.