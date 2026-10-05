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Qué hacer en Concepción: descubre las cafeterías que tienen los postres más virales del momento

Postres que imitan frutas, crumbl cookies, croissants y diferentes variedades de pastelería forman parte de las opciones que puedes encontrar en estos lugares de Concepción.

Natalia Hess
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Qué hacer en Concepción: descubre las cafeterías que tienen los postres más virales del momento

Si buscas qué hacer en Concepción, hay diversos lugares para probar postres llamativos que destacan por sus presentaciones. Distintas cafeterías y pastelerías de la ciudad cuentan con preparaciones que se han vuelto populares en redes sociales. 

En esta guía podrás encontrar algunas cafeterías de Concepción que ofrecen postres, galletas, croissants y otras preparaciones dulces que destacan por sus sabores y presentación.

Qué hacer en Concepción: descubre los postres con las presentaciones más llamativas

Fundo El Peumo

Dirección: San Martín 622, Concepción, BioBío.

Fundo El Peumo cuenta con una preparación que destaca por su particular presentación. Se trata del Postregg, un postre que simula una tradicional paila de huevo, pero en una versión dulce. Su preparación combina una base de galletas y chocolate con crema de yogur y un bombón de chocolate relleno de maracuyá.

La propuesta destaca tanto por su presentación como por la combinación de sabores, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan probar preparaciones diferentes.

Menta Cafetería

Dirección:  Anibal Pinto 178, Concepción, BioBío.

Menta Cafetería cuenta con preparaciones que destacan, entre ellas se encuentran sus postres con forma de manzana, disponibles en versiones que imitan la apariencia de una manzana roja y una manzana verde. La propuesta destaca por su presentación, ya que a simple vista parecen frutas reales.

Estos postres se suman a la variedad de dulces que ofrece la cafetería, donde también es posible encontrar chocolates, galletas, productos de pastelería y alternativas de brunch. 

La Catalina Pastelería

Dirección: Arturo Prat 211, Concepción, BioBío.

Otra alternativa para quienes buscan qué hacer en Concepción y quieren disfrutar de algo dulce es La Catalina Pastelería, que cuenta con distintas preparaciones de pastelería.

Entre sus opciones se encuentran croissants, tartas, tiramisú, carrot cake y cheesecake de Toffee Lotus, además de distintas variedades de tortas y preparaciones como empolvados y tartaletas.

Qué hacer en Concepción: conoce las cafeterías con una amplia variedad de postres

La Croissantería

Dirección: O’Higgins 465, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres probar preparaciones dulces que destacan en redes sociales, La Croissantería cuenta con una amplia variedad de croissants rellenos.

Entre sus alternativas se encuentran croissants de pistacho, cereza, KitKat, dulce de leche, tiramisú, pie de limón y Nutella, además de otras variedades. También ofrece preparaciones como croissants rellenos de helado. Además, la carta también incorpora croissants salados, por lo que es posible encontrar alternativas para distintos gustos.

Bites Cookies

Dirección: Lincoyán 680, Concepción, BioBío.

Si quieres probar galletas de gran tamaño con distintos rellenos y toppings, Bites Cookies cuenta con una carta de Crumbl cookies y variedades premium. Entre las opciones se encuentra la Birthday Cake, una galleta de vainilla con chocolate blanco, chispitas de colores y crema como topping. 

Dentro de las alternativas premium aparecen sabores como Choco Trufa, con un centro líquido de chocolate, S’mores Cookie, con chispas de chocolate Hershey y relleno de marshmallow y la Red Velvet.

Source Texto: La Nación / Foto: la catalina pastelería / bites cookies
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Natalia Hess https://www.lanacion.cl

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