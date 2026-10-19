Qué hacer en Concepción: descubre las galerías de arte que puedes visitar en la ciudad

Si buscas qué hacer en Concepción y te interesa el arte, la ciudad cuenta con espacios donde puedes conocer exposiciones, descubrir el trabajo de artistas regionales y acercarse a nuevas propuestas visuales.

Desde galerías dedicadas a difundir la creación local hasta lugares que combinan el arte con la música y la gastronomía, existen distintas alternativas para incluir en tu recorrido cultural.

Qué hacer en Concepción: visita galerías que promueven el arte regional

Galería Humana

Dirección: Barros Arana 631, Local 21, segundo piso, Concepción, BioBío.

Galería Humana es una alternativa para conocer el trabajo de artistas y acercarte a distintas expresiones de las artes visuales. Este espacio cultural se encuentra en el segundo piso de la Galería Universidad de Concepción, en pleno centro de la ciudad.

Entre sus actividades se encuentran exposiciones que ponen en valor la creación artística y el patrimonio cultural de la zona.

Galería de los Ocho

Dirección: Barros Arana 631, segundo nivel, local 24, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y te interesa conocer el arte regional, la Galería de los Ocho es un espacio dedicado a exhibir y difundir el trabajo de artistas de la zona. Fundada en 2004 por iniciativa de Jorge Labarca, esta agrupación se ha mantenido activa durante más de dos décadas, con exposiciones que acercan distintas expresiones de las artes visuales al público.

A lo largo de su trayectoria, por sus instalaciones han pasado más de 300 artistas invitados. Sus muestras incluyen disciplinas como pintura, fotografía, grabado, escultura y cerámica.

Qué hacer en Concepción: conoce espacios que reúnen arte y cultura

Bar Galería Aura

Dirección: Ongolmo 42, Concepción, BioBío.

Si quieres combinar arte, gastronomía y música, Bar Galería Aura ofrece una propuesta que reúne distintas expresiones culturales en un mismo lugar. Este espacio funciona como bar restaurante, galería de arte y escenario para presentaciones musicales.

Desde 2014, se han desarrollado actividades vinculadas a la escena cultural penquista, además de recorrer sus exposiciones, puedes disfrutar de su oferta gastronómica y asistir a conciertos, sesiones de DJ y otras actividades.

Galería BAJ Biobío

Dirección: Colo Colo 1855, Concepción, Biobío.

Si buscas qué hacer en Concepción y te interesa el arte contemporáneo, la Galería BAJ Biobío es un espacio dedicado a la exhibición y difusión del trabajo de artistas jóvenes de la región. Forma parte de Balmaceda Arte Joven Biobío, organización que impulsa la creación artística y el desarrollo cultural de nuevas generaciones.

Entre sus próximas actividades destaca “Premoniciones”, una exposición colectiva de Balmaceda Visual realizada en alianza con el Museo de Arte Contemporáneo (MAC).

La inauguración está programada para el jueves 22 de octubre, a las 18:30 horas, y la exposición podrá visitarse hasta el 19 de noviembre, con entrada liberada.