Qué hacer en Concepción: descubre los mejores panoramas y ofertas para celebrar tu cumpleaños en la ciudad

Si buscas qué hacer en Concepción para celebrar tu cumpleaños, la ciudad cuenta con panoramas y promociones que puedes aprovechar durante esta fecha especial.

Desde patinar sobre hielo y disfrutar de un helado gratis hasta compartir un buffet o visitar una cafetería temática con gatos, existen distintas alternativas para festejar junto a amigos o familiares por tu día o mes de nacimiento.

Qué hacer en Concepción: panoramas para celebrar tu cumpleaños con amigos

Cero Grado

Dirección: Av. Los Carrera 301, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción para celebrar tu cumpleaños, Cero Grado ofrece un panorama de patinaje sobre hielo que puedes encontrar dentro del Mallplaza BioBío.

Contempla dos horas de actividad, además del uso de patines, casco y una mesa para el grupo, junto con lockers para guardar las pertenencias. Además, se recomienda llevar comida liviana para compartir durante el cumpleaños.

Fina Estampa

1)Dirección: Angol 298, Concepción, BioBío.

2)Dirección: Tucapel 410, Concepción, BioBío.

3)Dirección: Colo Colo 336, Concepción, BioBío.

Fina Estampa ofrece una promoción para que el festejado pueda disfrutar de su tenedor libre sin pagar. Su propuesta gastronómica está inspirada en la cocina peruana e incluye una variedad de preparaciones, como ensaladas, frituras, pastas y platos tradicionales, además de opciones dulces para terminar la comida con un postre.

Para obtener el buffet gratis, la persona que celebra su cumpleaños debe ingresar con al menos un acompañante adulto que también consuma el buffet y presentar su cédula de identidad.

Qué hacer en Concepción: ofertas y beneficios de cumpleaños para disfrutar con comida y postres

Gelatiamo

Dirección: Anibal Pinto 193, Concepción, BioBío.

Si buscas celebrar tu cumpleaños con algo dulce, Gelatiamo ofrece un beneficio para los amantes de los helados, un helado de regalo por el mes de tu cumpleaños. Para acceder a esta promoción, debes estar inscrito previamente en su sitio web, ya que el beneficio está dirigido a quienes forman parte de su comunidad.

La heladería se especializa en gelato artesanal y cuenta con distintas variedades de sabores para disfrutar durante una visita.

Karuna Cat Café

Dirección: Ejército 1370, Concepción, BioBío.

Esta cafetería temática permite compartir con sus felinos residentes mientras disfrutas de bebidas, cafés y preparaciones dulces en un ambiente acogedor.

Para celebrar tu cumpleaños, el local tiene una promoción especial, si asistes el mismo día de tu cumpleaños con al menos dos invitados, puedes recibir tres regalos, una mini tarta clásica a elección, un vaso de jugo y una galleta con forma de gato.

Para esto, debes coordinar tu visita con anticipación a través del WhatsApp de la cafetería y agendar, al menos, un día antes. Recuerda consultar directamente si el beneficio continúa vigente y cuáles son sus condiciones al momento de reservar.

Crepería del Pirata

Dirección: Ongolmo 654, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción para celebrar tu cumpleaños con algo dulce o salado, Crepería del Pirata ofrece una promoción especial para los cumpleañeros: una crepa gratis a elección. Su carta incluye alternativas dulces, como la Espada Amarilla, preparada con manjar, plátano y galleta Biscoff, la Perla Negra, con Nutella, Oreo y salsa de chocolate y la Sparrow, que combina Nutella, plátano y frutilla.

Para quienes prefieren las preparaciones saladas, también hay opciones como la Cheddar-Bacon, con queso cheddar, tocino y salsa barbecue, la Napolitana, con jamón, queso, tomate y orégano y la Todas las Carnes, que incluye jamón, pepperoni, tocino y queso.

Para recibir la crepa gratis, debes seguir la cuenta oficial de Crepería del Pirata en Instagram y presentar tu cédula de identidad para acreditar la fecha de tu cumpleaños.