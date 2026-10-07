Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres donde puedes probar un poco de todo

Hay personas que llegan a un restaurante sabiendo exactamente qué quieren comer. Y hay otras que prefieren probar un poco de todo. Para estas últimas, los tenedores libres ofrecen una ventaja evidente: permiten recorrer distintas estaciones y combinar preparaciones que normalmente no aparecerían juntas en un mismo plato.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres pasar de la comida china al sushi, de un ceviche a una parrilla o de una pasta a un postre, existen buffets donde la variedad permite armar una comida diferente en cada vuelta. Estas son tres alternativas para experimentar sin tener que escoger una sola cocina.

Qué hacer en Santiago: sushi, ramen, ceviche y parrilla en un mismo buffet

Ruta de la Seda

Dirección: Nueva O’Higgins 81, Maipú.

Ruta de la Seda es una de las alternativas más completas para quienes disfrutan probar preparaciones muy diferentes durante una misma visita. Su buffet internacional reúne estaciones de distintas cocinas y permite repetir los platos disponibles.

La oferta incluye sushi, ceviches, mariscos, carnes a la parrilla, comida china, gastronomía peruana, pastas, dumplings, gyozas y baos. También cuenta con una estación de ramen preparado al momento.

La gracia está precisamente en que no es necesario seguir una sola línea gastronómica. Una primera vuelta puede incluir sushi y ceviche; después se puede probar alguna preparación china o peruana y terminar con carne, pasta o ramen.

El restaurante está ubicado en Nueva O’Higgins 81, Maipú, y actualmente funciona con horarios de almuerzo y cena durante buena parte de la semana. Los sábados atiende de manera continua entre las 12:30 y las 22:00 horas.

Qué hacer en Santiago: carnes, sushi, pastas y comida peruana

Vaca & Vaco

Dirección: Avenida La Florida 7297, La Florida.

Vaca & Vaco apuesta por un buffet donde las carnes a la parrilla tienen un papel importante, pero no son la única alternativa. La propuesta permite recorrer diferentes estaciones y combinar preparaciones de distintos estilos.

Además de las carnes preparadas al momento, el restaurante ofrece sushi, ceviches, mariscos, pastas, ensaladas, platos calientes y gastronomía peruana, junto con postres.

Esto permite que una misma visita tenga varias etapas. Se puede comenzar con sushi o ceviche, continuar con alguna preparación peruana y después pasar por la parrilla. Para cerrar, quedan las alternativas dulces del buffet.

El local está ubicado en Avenida La Florida 7297, esquina con Walker Martínez. Actualmente funciona de lunes a sábado entre las 12:30 y las 23:00 horas, mientras que los domingos atiende hasta las 23:30 horas.

Qué hacer en Santiago: comida china, sushi, ceviches y parrilla

Buffet Imperial

Dirección: Avenida Departamental 4400, Macul.

Buffet Imperial es otra alternativa para quienes quieren recorrer distintas cocinas en una sola comida. Su propuesta reúne comida china, gastronomía peruana, sushi, carnes a la parrilla, ceviches, ensaladas y postres.

Entre las preparaciones de inspiración china aparecen wantanes, arrollados primavera, carnes, arroz y fideos, mientras que otras estaciones permiten cambiar completamente de estilo y pasar al sushi, los ceviches o la parrilla.

También incorpora una estación de ramen preparado durante el servicio. Así, una persona puede probar pequeñas porciones de diferentes preparaciones antes de decidir cuáles quiere repetir.

El restaurante está ubicado en Avenida Departamental 4400, Macul, y actualmente atiende de lunes a sábado entre las 13:00 y las 23:00 horas. Los domingos funciona hasta las 21:00 horas.

Un buffet para quienes no quieren comer siempre lo mismo

Una de las ventajas de un tenedor libre es que no obliga a elegir una sola cocina. Eso permite que una comida pueda cambiar completamente entre una vuelta y otra.

Ruta de la Seda lleva esa idea hacia una propuesta internacional, con sushi, ramen, comida china, platos peruanos, productos del mar y parrilla. Vaca & Vaco combina carnes con sushi, ceviches, pastas y otras preparaciones. Buffet Imperial, en tanto, reúne comida china, peruana, sushi, parrilla y platos calientes.

Por eso, si eres de quienes prefieren probar un poco de todo antes que pedir un solo plato, estos tres buffets permiten convertir la comida en un pequeño recorrido gastronómico.

Eso sí, la oferta de cada estación puede variar según el día y el servicio. Antes de asistir, conviene consultar las condiciones y horarios vigentes de cada restaurante.