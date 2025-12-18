Qué hacer en Santiago: 5 picadas para probar gastronomía tradicional chilena

Descubre qué hacer en Santiago a través de 5 picadas tradicionales para probar gastronomía chilena típica. Restaurantes históricos, sabores locales y cultura popular en la capital.

Si te preguntas qué hacer en Santiago y quieres conocer la ciudad a través de sus sabores, a continuación, te presentamos cinco picadas para probar la gastronomía tradicional chilena.

Espacios que forman parte de la identidad cultural de la capital convirtiéndose también en algunos de los lugares turísticos en Chile más visitados por quienes buscan experiencias auténticas.

El Grandioso Caballo de Palo

Dirección: Cartagena 4148. Cerrillos, Santiago, Región Metropolitana

Una de las picadas más antiguas de Santiago, con más de 120 años de historia. Se caracteriza por mezclar elementos del folclor nacional junto a la comida tradicional de Chile. Siendo un espacio frecuentado tanto por familias como por turistas que buscan probar platos típicos.

El Hoyo

Dirección: Condell 818. Providencia, Región Metropolitana

Luego de su reapertura, continuó consolidándose como una de las picadas más tradicionales en Santiago.

Fundado en 1912, el local mantiene su oferta de gastronomía chilena y es reconocido por ser el lugar donde se originó el popular trago nacional conocido como “Terremoto”.

La Piojera

Dirección: Aillavilú 1030. Santiago, Región Metropolitana

La Piojera es una picada emblemática de Santiago conocida por su larga tradición y por ser un referente de la gastronomía popular chilena.

Es reconocido por la preparación de bebidas tradicionales como el “Terremoto”, así como por su ambiente que atrae tanto a público local como a turistas.

Sindicato de folkloristas y Guitarristas de Chile

Dirección: P.º Phillips 16, Piso 2. Santiago, Región Metropolitana

Ubicado en el centro de Santiago, el Sindicato de Folkloristas y Guitarristas de Chile cuenta con vistas a la Plaza de Armas, uno de los lugares turísticos de Chile y ofrece un menú diario de comida chilena, con precios que parten desde los $6.300, lo que lo convierte en una alternativa accesible para quienes buscan probar preparaciones gastronomía tradicional chilena.

Fuente Alemana

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 210. Providencia, Región Metropolitana

Conocida por ser una distinguida sandwichería tradicional, con preparaciones como el lomito, el churrasco y el completo, que forman parte de la cultura gastronómica de Chile.