Qué hacer en Santiago: bares para escuchar jazz en vivo

Si estás buscando qué hacer en Santiago durante la noche, la escena del jazz en vivo se presenta como una alternativa perfecta para disfrutar de buena música, coctelería y gastronomía en ambientes con identidad propia.

Desde bares menos conocidos hasta clubes históricos, estos espacios se han convertido en lugares turísticos de Chile ideales para dejarse llevar por el ritmo, descubrir talentos locales y vivir una experiencia cultural distinta en la capital.

Grez Bar

Dirección: Dr. Manuel Barros Borgoño 81, Providencia, Región Metropolitana.

Grez Bar es uno de esos lugares ideales para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren disfrutar de buena música en vivo en un ambiente íntimo y con identidad propia. Inspirado en la esencia de New Orleans, este bar combina jazz y blues en vivo con una propuesta gastronómica y de coctelería que acompaña perfectamente la experiencia.

Su cocina toma referencias de la tradición sureña de Estados Unidos, mientras que su carta de coctelería ofrece opciones clásicas y de autor, pensadas para maridar con las presentaciones musicales. Un espacio perfecto para escuchar jazz en Santiago, relajarse y dejarse llevar por el ritmo en un entorno acogedor y bien curado.

Horario:

Lunes: 08:00 a 00:00 hrs.

Martes y miércoles: 08:00 a 02:00 hrs.

Jueves: 08:00 a 01:00 hrs.

Viernes: 08:00 a 02:00 hrs.

Sábados: 19:00 a 02:00 hrs.

Backroom Bar

Dirección: Pérez Valenzuela 1470, Providencia, Región Metropolitana.

Ubicado en Providencia, este bar combina música en directo con una cuidada coctelería de autor y una propuesta gastronómica pensada para acompañar la experiencia.

Su estética inspirada en los clubes clásicos de jazz, junto a presentaciones musicales frecuentes, lo convierten en un panorama ideal para cerrar el día con buena música, conversación y sabores, especialmente durante la noche.

Horario:

Lunes a martes: 18:00 a 02:00 hrs.

Miércoles: 18:00 a 03:00 hrs.

Jueves y viernes: 18:00 a 04:00 hrs.

Sábados: 19:00 a 04:00 hrs.

Thelonious Club

Dirección: Bombero Núñez 336, Recoleta, Región Metropolitana.

Ubicado en el barrio Bellavista, Thelonious Club es uno de los espacios imperdibles para disfrutar del jazz en vivo. Inaugurado en 2003, este club se ha mantenido activo gracias a la fuerte conexión entre músicos, público y una comunidad que valora la música en directo.

Hoy es parte de los lugares turísticos de Chile vinculados a la música y la vida nocturna cultural, convirtiéndose en un punto de encuentro para escuchar jazz en un ambiente íntimo y auténtico dentro de la capital.

Horario:

Martes a sábado: 20:30 a 01:00 hrs.

La Fabbrica

Dirección: Av. Ossa 123, La Reina – Mall Plaza Egaña, Región Metropolitana.

Dirección: El Rodeo 12850, local 76, Lo Barnechea, Región Metropolitana.

La Fabbrica es un club de jazz y restaurante italiano emblemático en Santiago, perfecto para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren vivir una experiencia gastronómica combinada con música en vivo. Está situado en la histórica Casa Maroto, un edificio patrimonial que hoy alberga al Club de Jazz de Santiago.

Aquí puedes disfrutar de presentaciones de jazz en vivo junto a una carta que mezcla lo mejor de la cocina italiana, como pasta, pizza, risottos y más. El ambiente acogedor y la calidad de la música lo convierten en un panorama completo para quienes quieren música y gastronomía en un solo lugar.

Horario La Fabbrica – Sucursal Egaña

Lunes: 12:00 – 22:00 hrs.

Martes a jueves: 12:00 – 23:00 hrs.

Viernes y sábado: 10:00 – 24:00 hrs.

Domingo: 10:00 – 21:00 hrs.

Horario La Fabbrica – Sucursal Lo Barnechea

Lunes a jueves: 09:30 – 23:00 hrs.

Viernes y sábado: 09:30 – 24:00 hrs.

Domingo: 09:30 – 22:00 hrs.

La Cantina

Dirección: Av Pedro de Valdivia 55, Región Metropolitana.

Desde afuera parece un bar más, pero en su subterráneo se esconde un espacio donde la música en vivo, los shows y el stand up comedy marcan la pauta de la semana.

Su propuesta se complementa con una coctelería creativa y una carta de comida que acompaña perfecto la experiencia. Un spot que se suma a la escena nocturna y cultural de la ciudad.

Horario: