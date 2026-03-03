Qué hacer en Santiago: conoce los conciertos que se vienen en marzo

Marzo llega con una cartelera musical llena de espectáculos para todos los gustos. Desde leyendas del rock internacional hasta shows familiares inspirados en el fenómeno K-pop.

Si estás armando tu panorama y no sabes qué hacer en Santiago durante este mes, los conciertos se convierten en una de las alternativas más potentes para disfrutar en vivo. Estas son algunas de las presentaciones que marcarán marzo y que ya generan expectación entre fanáticos de distintas generaciones.

Qué hacer en Santiago: el regreso del rock a los grandes escenarios

AC/DC

Si estás pensando qué hacer en Santiago y te gusta el rock clásico, el regreso de AC/DC promete convertirse en uno de los eventos más potentes de 2026. La legendaria banda australiana continúa con su gira Power Up, nombre que comparte con su último álbum de estudio lanzado en 2020, con el que alcanzaron el número uno en 21 países.

El tour incluye presentaciones en distintos puntos, pasando por Brasil, Argentina y Chile, además de ciudades como Toronto, San Francisco, entre otros. En Santiago, el espectáculo promete un show cargado de energía, con un setlist que combina clásicos con las canciones más recientes.

Fecha: 11 y 15 de marzo de 2026

Lugar: Parque Estadio Nacional

Soda Stereo

Si estás pensando qué hacer en Santiago, uno de los eventos musicales más potentes del mes es Soda Stereo, un espectáculo que trae de vuelta al legendario grupo argentino.

La gira “Ecos” ya ha agotado varias fechas y consolidado a Soda Stereo como uno de los espectáculos más esperados en Latinoamérica. En Santiago, la banda se presentará durante varias noches en el Movistar Arena, uno de los recintos más grandes y emblemáticos de la ciudad, donde los fanáticos podrán corear temas inolvidables como “De Música Ligera”, “Persiana Americana”, “En la Ciudad de la Furia” y muchos más en directo.

Fechas: 26, 27, 28 y 29 de marzo de 2026

Lugar: Movistar Arena

Qué hacer en Santiago: pop y K-pop para todos los gustos en marzo

Las Guerreras K-pop on Tour

Si estás buscando un panorama para los más pequeños con música y baile, Las Guerreras K-pop on Tour, llega con un espectáculo inspirado en el universo de K-pop Demon Hunters que promete hacer cantar y bailar a grandes y chicos. El show aterriza con una propuesta visual llamativa, coreografías llenas de energía y una puesta en escena diseñada por profesionales con experiencia en espectáculos masivos.

Durante la presentación, el público podrá disfrutar de la música de las Huntr/x y los Saja Boys, en un formato pensado para que toda la familia participe. El vestuario, maquillaje y peinados están inspirados en los personajes originales. Además, el espectáculo invita a asistir con outfits inspirados en el show, transformando la experiencia en algo aún más inmersivo.

Fecha: sábado 14 de marzo

Hora: 16:00 hrs.

Lugar: Teatro Oriente

Marina

Si estás pensando qué hacer en Santiago en marzo y te interesa vivir un concierto íntimo con una de las voces más singulares del pop alternativo actual, no puedes perderte la llegada de Marina al Teatro Coliseo. La artista galesa, conocida anteriormente como Marina and the Diamonds, se presentará en un sideshow especial en el marco de Lollapalooza Chile 2026, ofreciendo una experiencia más cercana y personal que su show en el festival.

En este formato, Marina promete repasar temas de su aclamado repertorio junto a canciones de su último álbum Princess of Power, marcando una etapa de empoderamiento, energía y conexión con sus seguidores. Las entradas para este concierto están disponibles a través de Puntoticket y representan una oportunidad única para verla en vivo en un ambiente más íntimo antes o después de la fecha del festival.