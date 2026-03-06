Qué hacer en Santiago: conoce los mejores lugares para tomar milkshakes

Si tienes antojo de algo dulce, los milkshakes se han convertido en una de las opciones favoritas para disfrutar de un postre frío, cremoso y lleno de toppings para este verano. En distintos puntos de la capital existen locales que destacan por sus combinaciones de helado, chocolates, galletas y salsas.

Desde sabores clásicos como Oreo o frutilla hasta versiones más creativas con brownies, dulces y decoraciones llamativas, hay varias alternativas para probar. Por eso, si estás buscando qué hacer en Santiago, aquí te contamos algunos de los mejores lugares para disfrutar de milkshakes en la ciudad.

Qué hacer en Santiago: milkshakes y postres dulces en Santiago

Milky Boo!

Dirección: San Isidro 319, Local 2, Santiago, Región Metropolitana.

El lugar destaca por ofrecer combinaciones que mezclan helado, toppings y sabores populares. Entre sus opciones más conocidas están los milkshakes de Oreo, frutilla, brownie y Super 8, todos preparados con una base de helado que les da una textura espesa y cremosa.

Estas alternativas lo convierten en un buen panorama para quienes quieren disfrutar un postre contundente mientras descubren qué hacer en Santiago.

Además, el local acepta pago con Junaeb, lo que lo vuelve una opción conveniente para los estudiantes.

Mezcladoshake

Dirección: Dardignac 63, Recoleta, Región Metropolitana.

Entre sus preparaciones más populares están los Mezclados Shakes, milkshakes que combinan helado con distintos toppings, salsas y dulces. Además, en su carta también puedes encontrar waffles personalizados, donas rellenas, croissants, brunch y otras opciones para acompañar.

El lugar también cuenta con un tenedor libre dulce, donde durante dos horas se pueden disfrutar preparaciones como fondue de chocolate, waffles, frutillas con crema y helado. Por último, acepta pagos con Junaeb, Pluxee y Edenred, y además ofrece una promoción especial donde puedes comer gratis el día de tu cumpleaños si asistes con al menos dos acompañantes que consuman en el local.

@claudio_gonzalez_ritchie SE PUEDE PAGAR CON JUNAEB Barrio Bellavista siempre sorprende y esta vez me pasaron el dato de Mezclados en Dardignac 63, Recoleta. Fondue libre por 2 horas, un Big Brunch para dos y el Milkshake King Waffle que está de otro level. Un spot distinto pa’ venir con amigos o pareja y quedar deluxe. Fondue (libre 2 hrs) — $13.990 Big Brunch (para 2) — $26.490 Milkshake King Waffle — $12.490 #mePasaronElDato #wenoWenoWeno #fondue #brunch #milkshake ♬ sonido original – Claudio Gonzalez

Qué hacer en Santiago: milkshakes con sabores clásicos y opciones creativas

Waffles World

Dirección: Pedro de Oña 88, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Dirección: Radal 192, Estación Central, Región Metropolitana.

En su carta destacan distintos milkshakes elaborados con helado, combinados con chocolates y galletas. Entre las opciones se encuentran sabores como Oreo, Hersheys, MilkyWay, Prestigio y Snickers, todos preparados con helado y decorados con distintos toppings.

También tienen el milkshake de frutilla, que incluye helado de frutilla, galleta de vainilla y chips de colores. Además del milkshake de pie de limón, preparado con helado de vainilla, zumo de limón, galletas de vainilla y leche condensada.

Otra opción llamativa es el milkshake de tiramisú, que mezcla helado de chocolate, café espresso y galletas de vainilla, creando una alternativa distinta para quienes prefieren sabores más intensos.

Frosty Shakes

Dirección: P.º Bulnes 165, Santiago, Región Metropolitana.

Otra alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren probar milkshakes con sabores distintos, tienen que visitar Frosty Shakes.

En su carta se pueden encontrar opciones que mezclan helado sabor a Froot Loops con gomitas, malvaviscos y chantilly. También destacan sabores como Frappuccino de Oreo, preparado con helado sabor a Oreo, salsa de Nutella y manjar. A esto se suman alternativas como Pie de Limón, Pie de Maracuyá, Pingüinito y Nutelandia o Manjarlandia, con combinaciones dulces que incluyen chocolate, galletas y distintas salsas.