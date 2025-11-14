Home Viajes "qué hacer en santiago de chile: guía mes a mes con panoramas, eve..."

Qué hacer en Santiago de Chile: guía mes a mes con panoramas, eventos, horarios y escapadas

Santiago ofrece panoramas distintos durante todo el año: festivales, fondas, ferias literarias, actividades culturales y escapadas cercanas. Esta guía mes a mes reúne qué hacer en Santiago de Chile, con horarios reales y conexiones con los principales lugares turísticos en Chile para aprovechar cada temporada al máximo.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Santiago es una ciudad que cambia con las estaciones. Cada mes ofrece panoramas únicos, festivales culturales, actividades deportivas, tradiciones y rutas perfectas para quienes buscan disfrutar la ciudad de manera distinta.

Esta guía reúne qué hacer en Santiago de Chile mes a mes, con horarios reales de los grandes eventos de la capital y sugerencias de escapadas a los más atractivos lugares turísticos en Chile.

Enero: teatro, música y terrazas en Santiago

Enero trae calor, días largos y una ciudad más tranquila para recorrer.
Qué hacer en Santiago de Chile:

  • Festival Santiago a Mil: fechas del 3 al 28 de enero. Horarios de funciones en sala entre 18:00-21:30 hrs; montajes callejeros entre 17:00-22:00 hrs. Sedes múltiples como GAM, Matucana 100, Teatro Municipal y plazas del centro.
  • Piscinas del Parque Metropolitano (Antilén, Tupahue).
  • Terrazas en Providencia, Ñuñoa y Bellavista.
  • Cine al aire libre en parques urbanos.
    Escapadas recomendadas: litoral central (Valparaíso, Reñaca, Maitencillo), algunos de los lugares turísticos en Chile más visitados en verano.
Lanzamientos de espectáculos gratuitos Santigo a Mil 2020
Santiago a Mil (Imagen: aton)

Febrero: Festival de Viña del Mar y verano urbano cerca de Santiago

Qué hacer en Santiago de Chile:

  • Parques urbanos, heladerías, rutas nocturnas.
  • Museos con aire acondicionado: MIM, Museo Precolombino, Museo de la Memoria.
  • Ferias gastronómicas, cine al aire libre y ciclos de cine independiente.
    Escapadas:
  • Festival de Viña del Mar: última semana de febrero, inician funciones a las 22:00 hrs en Quinta Vergara, y buses frecuentes desde Santiago.
  • Isla Negra, Cartagena entre los lugares turísticos en Chile literarios y de playa.
Manos en el Festival de Viña del Mar (aton)
Pidiendo gaviota de plata en el Festival de Viña del Mar (Imagen: aton)

Marzo: el regreso cultural en Santiago de Chile

La ciudad retoma ritmo habitual tras el verano.
Qué hacer en Santiago de Chile:

  • Cine arte en Sala K, Cine UC y Cineteca Nacional.
  • Ferias del libro pequeñas, exposiciones de arte emergente.
  • Rutas patrimoniales por barrios como Yungay, Concha y Toro y Barrio Brasil.

Abril: otoño en su mejor versión para Santiago

Abril es uno de los meses más templados visualmente atractivos.
Qué hacer en Santiago de Chile:

  • Fotografía en parques Forestal, Bustamante, Bicentenario.
  • Caminatas por cerros Santa Lucía, San Cristóbal o Manquehue.
  • Fiestas del vino, rutas gastronómicas de otoño.
    Escapadas: viñas de Casablanca, Colchagua o Curicó – destacados lugares turísticos en Chile en otoño.
otoño en Santiago (aton)

Mayo: Mes del Patrimonio para disfrutar en Santiago

Uno de los meses más importantes para recorrer la ciudad desde su historia.
Día del Patrimonio Cultural: último fin de semana de mayo. Edificios públicos abiertos 10:00-17:00 hrs; rutas guiadas a las 10:00, 12:00 y 15:00.
Qué hacer en Santiago de Chile:

  • Visitas gratuitas a La Moneda, Biblioteca Nacional, Cementerio General, museos de arquitectura y patrimonio.
  • Recorridos históricos guiados por comunas.
𝗠𝘂𝘀𝗲𝗼 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗲𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗿𝘁𝗲 𝗣𝗿𝗲𝗰𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗻𝗼, exposición interior.
𝗠𝘂𝘀𝗲𝗼 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗲𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗿𝘁𝗲 𝗣𝗿𝗲𝗰𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗻𝗼, exposición interior. (Imagen: MCAP)

Junio: invierno cultural y fútbol en Santiago

El invierno coincide con agenda cultural activa + deporte.
Qué hacer en Santiago de Chile:

  • Cine, teatro, cafés literarios y galerías emergentes.
  • Museos: Arte Contemporáneo, Museo de la Memoria, Bellas Artes.
    Campeonato Nacional del Fútbol Chileno:
  • Inicio: primera semana de marzo.
  • Término: entre 25 de noviembre y 10 de diciembre.
  • Horarios típicos: fines de semana 12:30, 15:00, 17:30, 20:00 hrs; entre semana 19:00 o 20:30 hrs.
  • Estadios: Nacional (Ñuñoa), Monumental (Macul), Santa Laura (Independencia), La Florida.
Superclásico, U de Chile vs Colo Colo
Superclásico, Universidad de Chile vs Colo Colo (Imagen: aton)

Julio: vacaciones de invierno cerca de Santiago

Mes ideal para panoramas familiares bajo techo.
Qué hacer en Santiago de Chile:

  • Planetario Usach.
  • Museo Interactivo Mirador (MIM).
  • Zoológico del Parque Metropolitano.
  • Obras infantiles en Matucana 100, GAM y Teatro Mori.
    Escapadas: Farellones y Valle Nevado, dos de los principales lugares turísticos en Chile para nieve y panoramas invernales.
Lanzamiento oficial de la temporada de invierno en Valle Nevado.
Lanzamiento oficial de la temporada de invierno en Valle Nevado. (Imagen: aton)

Agosto: cafés, galerías y mercados en Santiago de Chile

Mes frío, perfecto para explorar cultura interior.
Qué hacer en Santiago de Chile:

  • Galerías de arte: Aninat, Madre, Artespacio.
  • Mercados tradicionales: La Vega, Mercado Central, Persa Biobío.
  • Ferias de ilustración, cómics, lanzamientos de libro independientes.

Septiembre: Fiestas Patrias y tradiciones en Santiago de Chile

Uno de los meses más alegres y concurridos en Santiago.
Fondas destacadas:

  • Parque O’Higgins: 15-19 de septiembre, 12:00-02:00 hrs.
  • Fonda Permanente La Popular (Estación Central): 13:00-02:00 hrs.
  • Fiesta de la Chilenidad (Parque Padre Hurtado, La Reina): 11:00-23:00 hrs.
  • Fondas Chimkowe (Peñalolén): 12:00-01:00 hrs.
  • Fonda en Estación Mapocho: espacio cerrado.
    Qué hacer en Santiago de Chile:
  • Cuecazos, ramadas barriales, ferias patrias, rutas gastronómicas de anticuchos, música folclórica.
    Escapadas: Isla de Maipo, Pirque, rutas del vino – todos entre los lugares turísticos en Chile más visitados en este mes.
fondas parque ohiggins, fiestas patrias en Chile
Fiestas Patrias en el Parque O’Higgins (Imagen: aton)

Octubre: primavera cultural en Santiago

Clima agradable, días más largos, muchas actividades.
Qué hacer en Santiago de Chile:

  • Picnics en Parque Bicentenario, Mahuidahue, Quinta Normal.
  • CicloRecreoVía los domingos, ferias de diseño, festivales de cine y fotografía.
  • Jardín Japonés del Parque Metropolitano.
    Escapada recomendada: Cajón del Maipo – senderismo, termas, embalse El Yeso – clásico entre los lugares turísticos en Chile.

Noviembre: el mejor mes para trekking y ferias literarias en Santiago

El mes combina aire libre, cultura y lectura.
Qué hacer en Santiago de Chile:

  • Trekking urbano a Aguas de Ramón y Quebrada de Macul.
  • Jardines botánicos urbanos, ferias gastronómicas y festivales cerveceros.
  • Ferias literarias:
    • Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA): 21 al 30 de noviembre en Estación Mapocho.
    • Book Santiago: Por el 26-27 de abril, Terraza Neptuno del Cerro Santa Lucía.
    • La Furia del Libro: por el 29 de mayo al 1 de junio, Estación Mapocho.
      Escapadas: playas del litoral central antes de la temporada alta.
version numero 37 de La Feria Internacional del Libro de Santiago, en Estacion Mapocho.
La Feria Internacional del Libro de Santiago (Imagen: aton)

Diciembre: luces, Navidad y fin de año

La ciudad se llena de actividades nocturnas y mercados especiales.
Qué hacer en Santiago de Chile:

  • Mercados navideños en Providencia, Ñuñoa, Barrio Italia, Estación Central.
  • Recorridos de luces en parques y plazas, conciertos de cierre de año.
    Escapadas: Valparaíso y Viña del Mar, grandes lugares turísticos en Chile para terminar el año con estilo.

Mapa interactivo de panoramas en Santiago

Para planificar mejor qué hacer en Santiago de Chile, esta guía puede complementarse con un mapa interactivo que incluya:

  • Parques y cerros
  • Museos y centros culturales
  • Estadios y eventos deportivos
  • Fondas y festivales
  • Rutas gastronómicas y ferias
    Filtros sugeridos: fecha, comuna, tipo de actividad, accesibilidad, cercanía al Metro.
    (Si deseas, preparo la tabla con coordenadas exactas para exportar a Google Maps.)

Sugerencias por comuna

Santiago Centro: Museos Precolombino e Histórico Nacional, Parque Forestal, Cineteca Nacional, barrios Concha y Toro y París-Londres.
Providencia: Cerro San Cristóbal, Teatro Oriente, galerías de arte, gastronomía en Manuel Montt.
Ñuñoa: Estadio Nacional, Plaza Ñuñoa, Teatro UC, bares independientes.
Recoleta: Barrio Bellavista, Casa Museo La Chascona, acceso al Parque Metropolitano.
La Reina: Parque Padre Hurtado, Nemesio Antúnez, ciclovías familiares.
Peñalolén: Chimkowe, parques urbanos, cultura comunitaria.
Estación Central: Matucana 100, Biblioteca de Santiago, Persa Biobío.
Vitacura / Las Condes: Parque Bicentenario, Lo Matta Cultural, gastronomía en Nueva Costanera.

Qué hacer en Santiago de Chile: guía completa de los lugares turísticos de la capital
Source Texto: La Nación / Foto: Aton - Museo de Arte Precolombino - Aton
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Tras el receso: ¿Cuándo se juega la fecha 28 del Campe...

Luego de la pausa por la fecha FIFA y las elecciones presidenciales, el certamen de Primera División volverá dentro de unos días, con una jornada en la que los equipos que luchan por la permanencia jugarán en simultáneo.

Leer mas
Nacional
Sobreseen al Presidente Boric por contratar abogado pa...

Según informó Radio Biobío, la Presidencia de la República fichó en enero pasado a Jonatan Valenzuela Saldías mediante un trato directo por alrededor de $13.800.000, con el fin de que representara a Boric en la causa por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Leer mas
Vanguardia
VIDEO: Millie Bobby Brown contesta a un fotógrafo que ...

La alfombra roja de la premiere de la quinta y última temporada de Stranger Things, celebrada en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, estuvo marcada por la controversia no confirmada y los gestos de cariño entre sus protagonistas. El evento generó una polémica para Millie Bobby Brown. En pleno photocall, un fotógrafo le pidió sonreír, a lo que la actriz, visiblemente molesta, espetó: “¿Sonríe? ¡Sonríe tú!”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
15
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/