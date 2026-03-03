Qué hacer en Santiago: descubre los panoramas en Parque Aventura

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres salir de la rutina sin alejarte de la ciudad, el Parque Aventura se posiciona como uno de los panoramas más entretenidos para grandes y pequeños. Ubicado en el sector de Pedro de Valdivia Norte, en la comuna de Providencia, a pasos del acceso al Cerro San Cristóbal, este espacio combina adrenalina, diversión y actividades al aire libre.

Desde desafíos en altura hasta opciones más relajadas para disfrutar en familia, el parque ofrece experiencias para distintos niveles de intensidad.

Qué hacer en Santiago: diversión familiar y panoramas al aire libre en Parque Aventura

Mini Golf

El mini golf del parque es una excelente alternativa familiar al aire libre, que cuenta con un recorrido de 9 hoyos con distintos niveles de dificultad y obstáculos, pensado para que tanto niños como adultos puedan disfrutar jugando juntos mientras exploran el espacio al pie del cerro San Cristóbal.

La cancha está diseñada para ofrecer entretenimiento al aire libre sin requerir experiencia previa, y los puntos se pueden ir registrando mientras avanzas por cada hoyo, convirtiendo el mini golf en un plan perfecto para una tarde al sol o como parte de una visita más amplia al parque.

Circuito: 9 hoyos al aire libre

Incluye: palo de golf y pelota para cada jugador

Recomendado para: niños desde 4 años y adultos

Puente Colgante

Uno de los imperdibles del Parque Aventura es su puente colgante, una estructura de 46 metros de largo que invita a cruzar a 15 metros de altura. Más que un simple trayecto, se trata de una experiencia que pone a prueba el equilibrio y la concentración. Desde lo alto puedes ver la vista panorámica hacia la ciudad y el Mall Costanera Center, además del entorno natural.

El desafío es apto para quienes quieren vivir una aventura emocionante, ya que el parque cuenta con implementos de seguridad y supervisión de monitores capacitados. Es una actividad ideal para realizar en familia o con amigos, y perfecta para sumar a la lista de qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: adrenalina y desafíos en altura en Parque Aventura

Muro de Escalada

Si quieres un desafío más físico dentro del Parque Aventura, tienes que probar el Muro de Escalada, una de las atracciones más emocionantes del parque. Esta estructura consiste en una muralla vertical de 15 metros de altura donde podrás poner a prueba tu fuerza, equilibrio y destreza corporal para llegar hasta la cima mientras disfrutas de un entorno natural con vistas al cerro San Cristóbal.

El muro está equipado con sistemas de seguridad como arneses y supervisión para que la experiencia sea divertida y segura, incluso si es tu primera vez escalando. Este desafío forma parte del circuito de actividades outdoor de Parque Aventura, junto con otras experiencias como el puente colgante, canopy y salto al vacío.

Canopy

El canopy de Parque Aventura es una de las experiencias más emocionantes del lugar. Se trata de un circuito que supera los 200 metros de largo, alcanzando más de 30 metros de altura desde su punto de partida, lo que permite viajar a gran velocidad mientras disfrutas del entorno natural.

La experiencia combina emoción, velocidad y contacto con la naturaleza, todo a pasos de la ciudad. Es una actividad ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago sin salir de la ciudad.

El canopy cuenta con equipamiento de seguridad certificado, incluyendo arnés y casco, además de la supervisión de instructores capacitados que acompañan el proceso desde el inicio hasta el aterrizaje. Es apto para jóvenes y adultos que quieran desafiar el vértigo en su visita al parque.