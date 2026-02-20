Qué hacer en Santiago: descubre los próximos conciertos de artistas japoneses

Si estás buscando qué hacer en Santiago, la capital recibe a varios artistas japoneses que prometen dar un show inolvidable. Prepárate para una cartelera cargada de energía, nostalgia y potentes bandas sonoras que han marcado a todos los fanáticos de la música japonesa.

Desde solistas hasta icónicas bandas del J-Rock, el Visual Kei y hasta openings de animes, no te pierdas la oportunidad única para vivir en vivo esas canciones que pasaron de la pantalla al escenario y que hoy reúnen a miles de seguidores de la cultura japonesa.

Qué hacer en Santiago: los conciertos japoneses más esperados del primer semestre

Centimillimental

Si eres fan del anime y la cultura japonesa, este concierto es uno de los imperdibles del mes. Centimillimental es el proyecto en solitario del artista japonés Atsushi, quien compone, escribe, canta y además toca varios instrumentos.

El músico se hizo mundialmente conocido en 2019 tras debutar con el sencillo Kizuato, elegido como opening del anime Given, tema que acumula más de 50 millones de reproducciones. Además, produjo y compuso Fuyu No Hanashi, otra canción icónica de la serie que ha superado los 160 millones de reproducciones. Su trabajo también incluye música para otros animés como Backflip!!

Además, los fans podrán acceder a un Meet & Greet (con valor adicional), que incluye saludo y fotografía con el artista.

Detalles del concierto:

Fechas: Jueves 26 y viernes 27 de febrero.

Lugar: Teatro Cariola – Santiago

Shazna

Shazna es un ícono del Visual Kei old school, el cual aterriza en Chile como parte de su Latin America Tour 2026, marcando un hito para los fanáticos del J-Rock.

Tras celebrar sus 30 años de trayectoria en Japón, la banda promete una noche llena de estética y emoción. Su pop-rock romántico, ayudaron a masificar el Visual Kei en los años 90, convirtiéndolos en una leyenda viva del género.

Por lo que si buscas panorama en Santiago, el esperado concierto se realizará en la Blondie, epicentro de la escena alternativa capitalina. La fecha marcará el cierre de la etapa latinoamericana antes de su regreso definitivo a Japón para el show final en Tokio.

Detalles del concierto

Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026

Lugar: Blondie – Santiago

Anna Tsuchiya

Anna Tsuchiya llegará a Chile con su gira mundial BLACKPHOENIX, para los fanáticos del rock japonés y la cultura japonesa.

Anna Tsuchiya se hizo conocida internacionalmente por su estilo que mezcla rock, pop y punk, además de una presencia escénica potente. Alcanzó fama global con temas como “Rose”, opening del popular anime Nana.

Con más de dos décadas de trayectoria, la artista ha construido una sólida base de fans en todo el mundo. Su tour 2026 incluirá países como México, Argentina y Brasil, sumando a Santiago.

Detalles del concierto:

Fecha: Viernes 10 de abril de 2026

Hora: 19:00 hrs.

Lugar: Teatro Caupolicán – Santiago

Cultura japonesa en vivo: bandas históricas que llegan a la capital

Man With a Mission

Man with a Mission confirmó su esperado World Tour, gira que inaugura una nueva etapa para la banda y que los traerá a la capital, por lo que no te lo puedes perder si andas en busca de qué hacer en Santiago.

Conformados por Tokyo Tanaka, Jean-Ken Johnny, Kamikaze Boy, DJ Santa Monica y Spear Rib, el quinteto ha construido un potente catálogo que mezcla rock alternativo, electrónica y una estética única. Gran parte de su popularidad se debe a sus colaboraciones con el anime, con canciones como “Kizuna no Kiseki” y “Koi Kogare” para Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, “Merry-Go-Round” para My Hero Academia, y “Dark Crow” de Vinland Saga, entre muchas otras.

Detalles del concierto

Fecha: 24 de mayo de 2026

Hora: 20:00 hrs.

Lugar: Teatro Coliseo

Asian Kung Fu Generation

Asian Kung-Fu Generation regresa a Latinoamérica en 2026 para celebrar su 30 aniversario con presentaciones en México y Chile. La banda es considerada fundamental para los seguidores del anime, gracias a openings y endings que han interpretado.

Entre los más recordados están “Haruka Kanata” de Naruto, “Rewrite” de Fullmetal Alchemist, “After Dark” de Bleach, “Re:Re” de Erased, además de participaciones en Dororo, Naruto Shippuden y Boruto: Next Generations, entre muchos otros. Su sonido mezcla rock alternativo con una fuerte energía que ha llamado la atención a millones de fans.

Detalles del concierto

Fecha: 3 de julio de 2026

Hora: 20:00 hrs.

Lugar: Teatro Caupolicán – Santiago