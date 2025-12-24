¿Qué hacer en Santiago? Descubre lugares para conocer cerca de la capital

Si estás buscando qué hacer en Santiago y sus alrededores durante un fin de semana o un feriado largo, no es necesario planear un viaje extenso ni salir de la zona central del país. A pocos kilómetros de la capital existen múltiples alternativas que permiten cambiar de aire.

Desde La Nación, te presentamos un listado de lugares ubicados a menos de dos horas de Santiago, ideales para una escapada corta, ya sea por el día o durante un par de jornadas.

Parque de la Viña Santa Rita

Ubicada en el sector de Alto Jahuel, en la comuna de Buin, a los pies de la cordillera de los Andes, la Viña Santa Rita se encuentra a solo una hora de viaje desde Santiago y es uno de los monumentos históricos más destacados de la Región Metropolitana.

Declarada Monumento Nacional en 1972, la viña ofrece diversos atractivos para los visitantes. Entre ellos sobresale su parque histórico, diseñado en 1880 por el paisajista francés Guillermo Renner, un espacio que reúne una variada colección de árboles centenarios, como coníferas, cedros, abetos, cipreses y araucarias, combinando especies nativas con otras traídas desde distintos puntos del mundo.

El recorrido también incluye la casa histórica de Paula Jaraquemada, que funcionó como refugio para soldados patriotas durante la lucha por la Independencia de Chile y que en la actualidad opera como restaurante.

A esto se suma una capilla de estilo neogótico, también declarada monumento histórico, junto al Museo Andino de la Fundación Claro Vial, donde se exhiben más de 3.000 piezas arqueológicas y etnográficas de pueblos precolombinos, además de hallazgos asociados a la cultura Llolleo. La entrada al museo es gratuita.

Valle de Colchagua

Si buscas qué hacer en Santiago y sus alrededores, una excelente alternativa es recorrer la Ruta del Vino, y el Valle de Colchagua se posiciona como uno de los destinos más completos. Ubicado en el Valle de Rapel, en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, a poco más de dos horas de la capital, este territorio concentra 12 áreas vitivinícolas y una sólida oferta enoturística.

Uno de sus principales atractivos es la Ruta del Vino del Valle de Colchagua, una asociación que reúne a 13 viñas, entre ellas Viña Santa Cruz. Los tours permiten recorrer distintos viñedos y participar en degustaciones, además de disfrutar de muestras culinarias y actividades al aire libre como trekking, paseos en bicicleta, en carruaje o a caballo.

Más allá del vino, el valle ofrece paisajes privilegiados de viñedos y montañas, junto a experiencias culturales únicas. En Viña Santa Cruz es posible visitar un observatorio astronómico, recorrer aldeas indígenas que recrean la vida de las culturas Aymara, Mapuche y Rapa Nui, y conocer museos temáticos y de autos antiguos.

Un dato clave es visitarlo durante marzo, cuando el Valle de Colchagua celebra sus fiestas de la vendimia, eventos que ponen en valor el vino y las tradiciones rurales, atrayendo a turistas de distintos puntos del país.

Biósfera Lodge

Para desconectarte del ritmo urbano, Biósfera Lodge se presenta como una excelente alternativa. Este glamping, que combina el camping al aire libre con instalaciones de lujo, está ubicado a los pies del Parque Nacional La Campana, en Olmué, Región de Valparaíso, a solo 90 minutos de Santiago.

El alojamiento se realiza en domos de diseño singular y formas ovaladas, emplazados en medio de un extenso bosque nativo. La experiencia combina el contacto directo con la naturaleza con comodidades propias de un hotel, ideal para quienes buscan relajo sin renunciar al confort.

El lodge ofrece diversas actividades al aire libre, como caminatas guiadas, trekking, escalada y canopy, además de acceso a una piscina al aire libre y a su restaurante. A esto se suma un spa en pleno bosque, que incluye tinaja caliente de cobre, sauna y sala de masajes, junto con escapadas de bienestar por el día, pensadas para una pausa reparadora en un entorno natural.

Parque Tricao

Ubicado en la Región de Valparaíso, el Parque Tricao es una reserva natural privada abierta al público, emplazada en el sector costero de la comuna de Santo Domingo, a solo una hora de la capital. Es una excelente alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago y sus alrededores.

Con más de 100 hectáreas, el parque alberga más de 350 especies de árboles y flores, además de ofrecer una variada red de miradores naturales, senderos de trekking y cross country, circuitos para mountain bike, paseos en kayak, un jardín botánico, una playa de arena blanca y el Humedal Giverny, inspirado en los jardines que retrató Claude Monet en Francia.

Uno de sus mayores atractivos es el aviario más grande de Sudamérica, un espacio donde más de 800 que vuelan en libertad, permitiendo una experiencia única de contacto directo con la fauna.

El acceso al parque es mediante entrada pagada, cuyo valor varía según los panoramas seleccionados. Se recomienda comprar las entradas con anticipación a través de su sitio web, ya que el recinto no cuenta con venta presencial.