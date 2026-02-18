Qué hacer en Santiago: dónde comprar lentes ópticos con estilo

Si te estás preguntando ¿qué hacer en Santiago? y quieres renovar tus lentes ópticos, este puede ser tu panorama perfecto. Más que un accesorio, los lentes se han convertido en una pieza clave para expresar personalidad, seguir tendencias y marcar identidad.

Desde diseños kawaii y aesthetic hasta modelos elegantes, minimalistas o en tendencia, en la Región Metropolitana existen diversas ópticas que combinan moda, tecnología y promociones atractivas.

Qué hacer en Santiago: lentes kawaii y marcos llamativos en la capital

Ópticas Mateo

Dirección: Galería Nacional – Moneda 772, local 303 B, Región Metropolitana.

Este emprendimiento familiar destaca por ofrecer modelos que se alejan de lo tradicional y apuestan por propuestas más creativas.

Aquí encontrarás diseños inspirados en la estética kawaii, por si te gusta la cultura japonesa, con marcos de corazones, mariposas, murciélagos y detalles llamativos, además de contar con modelos inspirados en Hello Kitty.

Muchos de sus lentes incorporan detalles y terminaciones delicadas, como perlas y pequeños adornos en los costados, que convierten cada modelo en una pieza especial. Aquí encontrarás propuestas llenas de diferentes estilos y estéticas.

Opticas Rosse

Dirección: Enrique Mac Iver 180, oficina 21, Santiago, Región Metropolitana.

Con una identidad marcada por lo pink y lo aesthetic, Ópticas Rosse ofrece más de 1.000 modelos para elegir.

Entre sus destacados están los marcos circulares, que combinan con un estilo moderno, disponibles en tonos que van desde el negro hasta el dorado. También cuentan con marcos en forma de corazón en distintos colores, ideales para quienes buscan un accesorio necesario para el día a día.

Además de su amplia variedad, ofrecen promociones 2×1, examen visual gratuito con la compra de un lente y entrega express entre 30 y 60 minutos, convirtiéndose en una alternativa práctica.

Qué hacer en Santiago: Modelos en tendencia y opciones para todos los estilos

Óptica Chile

Dirección: Agustinas 1161, oficina 202, piso 2, Santiago, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y necesitas renovar tus lentes, Óptica Chile es una opción pensada para toda la familia. Aquí ofrecen lentes monofocales para dama, varón y niños, además de lentes bifocales, diseñados para integrar dos tipos de visión en un solo cristal.

Sus productos incluyen marcos y cristales orgánicos con capas antirreflejo resistentes a rayas y filtro UV. Además, cuentan con promociones como 10% de descuento por la compra de dos lentes o más, y un 20% de descuento durante la semana de tu cumpleaños.

@claudio_gonzalez_ritchie Me pasaron el dato de una óptica en pleno centro de Santiago… Modelos pa’ todos los gustos, colores pa’ todos los estilos y hasta lentes clip on, esos que son varios en uno: ópticos, de sol, ¡y con puro imán papá! Estos fueron los que me llevé: Lentes amarillos $30.990 Lentes verdes $30.990 Lentes blancos $30.990 Y los clip on a $44.990 ¡Wenos, wenoos, wenoos! Si querí cambiar tu estilo o simplemente necesitai lentes buenos y con onda, este dato está de otro level. 📍Ópticas Chile, Agustinas 1161, oficina 202, Galería Alessandri, Santiago Centro. #santiagocentro #opticaschile #lenteschile #clipon #estilourbano #wenowenoweno #datosquevalen #mepasaroneldato #santiagocentro ♬ sonido original – Claudio Gonzalez

Óptica Valper

Dirección: Agustina 814, local 31, Santiago, Región Metropolitana.

Entre sus opciones cuentan con lentes fotocromáticos, ideales para quienes buscan mayor comodidad en diferentes condiciones de luz. También sobresale su colección de lentes en tonos rosados, con múltiples variantes que van desde diseños más sutiles hasta propuestas más llamativas.

Además, ofrecen monturas con detalles brillantes en los costados, formatos cuadrados que siguen tendencias actuales y modelos que evocan una elegancia ligera, pensados para adaptarse a distintos tipos de rostro y brindar comodidad en el uso diario. Una alternativa que mezcla moda y practicidad en pleno Santiago.

Óptica Génova

Dirección: Enrique Mac Iver 180, oficina 22, Santiago, Región Metropolitana.

Si estás revisando opciones sobre qué hacer en Santiago y quieres lentes ópticos en tendencia, Óptica Génova destaca por su variedad de marcos modernos y accesibles.

Cuentan con consulta visual gratuita y alternativas económicas, además de lentes con filtro azul, ideales para quienes pasan muchas horas frente a pantallas. En diseño, ofrecen marcos metálicos, modelos con piedras insertadas en los costados y pequeños detalles que aportan un toque más elegante.

También hay opciones con glitter en distintas tonalidades, perfectas para quienes buscan algo más llamativo.

Entre sus propuestas en tendencia se encuentra el modelo Ray-Ban Wayfarer Reverse, reconocido por su diseño de lente invertida que promete una experiencia de visión más nítida y precisa.