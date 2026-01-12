Qué hacer en Santiago: donde comprar souvenirs en la capital

Recorrer tiendas y ferias de souvenirs es una buena forma de qué hacer en Santiago, porque permite conocer el país a través de sus objetos, oficios y memorias.

Estos espacios reúnen memorias, artesanías hechas a mano por creadores de distintas zonas del país, objetos con historia y piezas de diseño que reflejan al pueblo chileno. Por lo que, permite descubrir la diversidad de los lugares turísticos de Chile a través de sus materiales, oficios y expresiones, convirtiendo una compra en una experiencia cultural.

Recuerda Chile

Dirección: Merced 349, 8320115 Santiago, Región Metropolitana.

Si quieres comprar algún souvenir en la capital y no sabes qué hacer en Santiago, la tienda Recuerda Chile es perfecta para que la visites. Reúne artesanía chilena, objetos antiguos y arte gráfico que rescatan la memoria y cultura del país.

Su propuesta la convierte en un espacio ideal para quienes quieren llevarse un recuerdo de la capital, ya que combina postales, fotografía y obras de artistas nacionales que conectan con la memoria y la identidad de Chile.

Feria Artesanal Santa Lucía

Dirección: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 510, Región Metropolitana.

Es uno de los espacios más representativos para encontrar recuerdos y artesanías de distintas zonas del país, ya que en sus más de 150 locales se pueden descubrir textiles, cuero, orfebrería, libros, juguetes y objetos hechos por artesanos, permitiendo recorrer la diversidad de los lugares turísticos de Chile a través de sus oficios, materiales y expresiones culturales.

Soleio Regalos

Dirección: Grajales 2860, Santiago, Región Metropolitana.

Es una tienda de regalos y souvenirs, con una amplia selección de productos que combinan diseño y referencias chilenas. Además, en su catálogo puedes encontrar desde imanes decorativos y llaveros con diseños inspirados en Chile hasta bolsas ecológicas, ropa y artículos de decoración, ideales para llevar un recuerdo representativo de la capital o encontrar un detalle especial para alguien querido.

Centro Artesanal Los Dominicos

Dirección: Av. Apoquindo 9085, Las Condes, Región Metropolitana.

Centro Artesanal Los Dominicos, es uno de los espacios más importantes para encontrar artesanía chilena, ya que reúne artesanos que trabajan en un entorno que mezcla historia, arquitectura tradicional y cultura.

Este tradicional centro reúne a artesanos de todo Chile en un entorno donde es posible descubrir piezas hechas a mano de distintas regiones, lo que lo convierte en una excelente opción para qué hacer en Santiago, sumando además gastronomía, arte y actividades culturales.