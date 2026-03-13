Qué hacer en Santiago: dónde tomar desayuno al estilo americano

El desayuno al estilo estadounidense se ha vuelto cada vez más popular en la Región Metropolitana, con locales que ofrecen platos contundentes y preparaciones dulces y saladas inspiradas en los clásicos diners de Estados Unidos.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres comenzar el día con un desayuno diferente, en la capital hay varios lugares donde puedes probar este estilo de brunch o desayuno americano.

Qué hacer en Santiago: desayunos americanos clásicos que puedes encontrar en la capital

Kali & Dipsy’s

Dirección: Av. Nueva Costanera 3122, Vitacura, Región Metropolitana.

Si te gustan los desayunos contundentes, Kali & Dipsy’s es una alternativa ideal para probar un clásico desayuno americano en la ciudad.

Este diner está inspirado en el estilo tradicional de Estados Unidos y su carta mezcla desayunos típicos, smash burgers, milkshakes y cerveza. Lo que permite disfrutar tanto de un desayuno como de un brunch o almuerzo durante todo el día.

Entre las opciones más populares está el Kali Breakfast, un plato que incluye tostadas, huevos, tocino y papas hash brown.

Otra alternativa clásica son los panqueques, ideales para quienes prefieren un desayuno más dulce. Además, el café americano tiene refill, algo muy típico de los diners estadounidenses y que permite disfrutar el desayuno con más calma, mientras piensas qué hacer en Santiago.

El Camino Diner

Dirección: Padre Letelier 0203, Providencia, Región Metropolitana.

Aquí puedes encontrar desde pancakes y milkshakes hasta hamburguesas, todo preparado al momento y con un estilo inspirado en los tradicionales diners de Estados Unidos.

Entre las opciones de desayuno destaca el Steak & Eggs, que incluye filete a la plancha con huevos a elección, además de acompañamientos como tostadas y hash browns.

Otra alternativa popular es The Lumberjack, un plato más contundente que incluye sausage, tocino, hash browns, tostadas de brioche y dos huevos a elección. También hay opciones más ligeras como pancakes con syrup y mantequilla, o incluso la posibilidad de armar tu propio desayuno combinando huevos, tocino, hash browns, tostadas o palta.

Hard Rock Café

Dirección: Av. Nueva Tobalaba 0412, Providencia, Región Metropolitana.

Entre sus preparaciones destaca el Full American, un plato que incluye pancakes con syrup de maple, huevos revueltos, tocino, papas tipo tater tots y palta fresca. Es una alternativa contundente y muy cercana al típico desayuno que se sirve en Estados Unidos, pero que lo rpobaras en tu ruta de qué hacer en Santiago.

Otra opción son los Legendary Pancakes, suaves panqueques acompañados con frutilla fresca y syrup de maple, ideales para quienes prefieren un desayuno más dulce. También hay preparaciones como el Scrambled Toast, con pan tostado con mantequilla, huevos revueltos cremosos, palta y tomates cherry.

Los desayunos suelen incluir jugo y café, aunque también se pueden agregar extras como tocino, huevo, fruta o más syrup para personalizar el plato.

@kariarcudi 🎸 ¡Llegaron los All American Breakfast a Hard Rock Café Santiago! Si te encantan los desayunos estilo americano, ahora puedes disfrutar pancakes, huevos revueltos, tostadas, sándwiches y café en un ambiente lleno de música y buena vibra. 🕓 Horarios del All American Breakfast: • Lunes a sábado: 8:30 am – 12:00 pm • Domingos y festivos: 9:00 am – 12:00 pm 📍 Hard Rock Café Santiago – Cenco Costanera, nivel 1 🥞 Opciones del menú: • The Scrambled Toast – $7.990 • Legendary Pancakes – $7.990 • Grilled Ham Sandwich – $7.990 • The Full American (pancakes + huevos + papas + fruta + tostadas) – $11.990 • Agregados extra (palta, tocino, fruta, syrup, pan, huevos) ☕ Todos los desayunos incluyen jugo y café, y puedes cambiarlo por té sin costo adicional. Un nuevo spot para comenzar la mañana con energía y sabor 100% americano. Súper recomendado. 💛 #hardrockcafe #hardrockcafesantiago #americanbreakfast #pancakes #chile ♬ Cafe Rock Chill – Ausku Studio

Qué hacer en Santiago: desayunos dulces y brunch al estilo americano para comenzar el día

Barra de Pickles

Dirección: San Eugenio 40, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Dentro de su carta, una de las opciones más llamativas son los pancakes con miel de chancaca y toques de naranja, una mezcla que aporta dulzor y un sabor cítrico.

Otra preparación que llama la atención es la torrija, una masa crocante que se sirve acompañada con salsa de arándanos, ideal para quienes buscan un desayuno más dulce.

Para acompañar estas preparaciones, también puedes pedir café americano. Lo que lo convierte en un buen panorama para quienes quieren disfrutar un desayuno tranquilo o un brunch en la ciudad.

Frosty Shakes

Dirección: P.º Bulnes 165, Santiago, Región Metropolitana.

Dentro de su carta destaca el Desayuno Americano, que incluye pan tostado, huevos enteros o revueltos, tocino y panqueques con miel.

Otra opción es el Desayuno Frosty Shakes, que trae tres mini panqueques acompañados con plátano y la posibilidad de elegir miel o manjar, además de huevos revueltos, tocino y una mini ensalada de frutas.

También hay alternativas para compartir, como un brunch con panqueques, miel, huevos revueltos, tostadas, jamón serrano y fruta, ideal para quienes quieren un desayuno más completo.

El local ofrece desayunos entre las 09:30 y las 15:00 horas, lo que lo convierte en un buen panorama para quienes buscan brunch o un desayuno mientras ven qué hacer en Santiago.